"Росіяни викотили такі вимоги, на які ніхто не пішов": Гордон переніс терміни свого прогнозу

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що мирні переговори у Вашингтоні були зірвані, але вони неминучі. З його слів, президент РФ Володимир Путін і лідер США Дональд Трамп мали поговорити по відеозв'язку.

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Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що гаряча фаза війни в Україні закінчиться 30 грудня, але його прогноз не справдився. В інтерв’ю 1 січня він розповів, що пішло не так, та озвучив нові терміни.

Про переговори у Вашингтоні й прогноз — з 11:35

"По-перше, я не політик, я — журналіст. Це політики обіцяють, виконують, не виконують, у них передвиборчі обіцянки. Я — людина, яка живе у вільній країні, в якій є свобода слова і в якій кожна людина може висловлювати свою думку й давати ті чи інші прогнози", — зазначив він.

Гордон наголосив, що прогнозував завершення гарячої фази війни до кінця 2024 року, не взявши цю інформацію "звідкись зі стелі". Він заявив, що не схожий на божевільного або того, хто хоче "вбити свою репутацію", а хайпування на такому засудив як дурню.

"Я прекрасно знав, що йдуть переговори у Вашингтоні. Я прекрасно знав, що на 30-те готується зустріч (Володимира, — ред.) Путіна й (Дональда, — ред.) Трампа. (…) Але це не відбулося, тому що росіяни викотили такі вимоги, на які ніхто не пішов у США", — розповів журналіст.

З його слів, розмова мала відбуватись шляхом відеозв’язку, але в результаті переговори й зустріч були зірвані. Гордон припустив, що до цього повернуться. Усім, хто хоче на нього образитись, він порадив спочатку образитись на спецпредставника Трампа Кіта Келлога.

"Я від свого прогнозу не зрікаюсь. Я його робив у тверезому розумі і ясній пам’яті. Я знав, що я кажу, знав, чому це кажу. Дивлячись в очі своїй аудиторії, я хочу ще раз сказати — цей прогноз був оснований не просто на чиїйсь вигадці. Це абсолютно реальна річ. (…) Я розумію, що все те, про що я казав, значить, перенесеться трошки — може, на місяць-два. Воно неминуче все одно, тому що все до цього йде", — заявив журналіст.

Він додав, що термін перенесеться з причини, яка від нього не залежить.

Гордон спрогнозував вибори в Україні

Також в інтерв’ю від 27 грудня український журналіст Дмитро Гордон заявляв, що після укладення миру проведуть вибори.

Про вибори й угоду — з 30:09

"Я вважаю, що мирний договір буде укладений десь у межах весни 2025 року. І далі — одразу вибори: президентські, парламентські, місцева влада", — зазначав він.

Журналіст повідомляв, що вибори можуть організувати не за шість або навіть три місяці, а лише за два. При цьому він посилався на джерела в Україні й на Заході, в тому числі політиків і військових, а також відкриті джерела й "аналіз, помножений на інтуїцію".

Нагадаємо, 30 грудня журналіст Дмитро Гордон заявив, що мала відбутись "історична зустріч у верхах". Тим, хто його критикував, він радив "притримати язики".

Згодом того ж дня Гордон повідомив, що зустріч президента РФ Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа не відбулася. Він зазначав, що отримав інформацію про заплановані переговори з трьох джерел — двох американських і одного українського. Журналіст розкрив вимоги Росії та США.