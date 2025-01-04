"На шкоду Україні": у Бундестазі розкрили дати зустрічей Шольца і Трампа з Путіним

Політик Родеріх Кізеветтер, який активно підтримує Україну, попередив про переговори, які "де-факто означають підкорення". Він наголосив, що "пристосовуватися" потрібно до Києва, а не Москви.

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Депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер розповів, коли з президентом РФ Володимиром Путіним зустрінуться канцлер Німеччини Олаф Шольц і нообраний лідер США Дональд Трамп. Про це відомо з його публікації у соцмережі X від 4 січня.

"Треба готуватися до сюрпризу передвиборчої кампанії: це і сміливість, і знання, і чітка позиція та орієнтація. З’являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого", — зазначив політик.

З його слів, для України реалізація планів серед іншого означає призупинення Паризької хартії на 10-20 років. Він підкреслив, що буде показовим, як на це відреагують українці та європейські сусіди.

Пост Родеріха Кізеветтера Фото: Скриншот

"Наразі зустріч Трампа і Путіна запланована на березень. Нехай кожен оцінить це на свій смак. Україна не повинна бути об'єктом і жертвою", — наголосив Кізеветтер.

Він запевнив, що попри вплив Росії потрібно "пристосовуватися" до України, а не країни-агресорки.

"Усі переговори та домовленості, які зараз ведуться в цій ситуації, відбуваються на шкоду Україні та де-факто означають підкорення. (…) Не можна замовчувати, і так званий "Московський зв’язок" у власних лавах прийняти теж не можна", — заявив депутат.

Позиція Кізеветтера щодо України

Як відомо з сайту Бундестагу, 61-річний Родеріх Кізеветтер вивчав економіку та служив у Збройних силах Німеччини, де обіймав командно-штабні посади (зокрема, був командиром батареї й командиром батальйону). Нині він — полковник у відставці. В межах політичної кар’єри Кізеветтер працював у Раді ЄС, штаб-квартирі НАТО.

Фото Родеріха Кізеветтера Фото: Бундестаг

3 січня політик заявив, що направлення в Україну німецьких миротворців — неминуче. З його слів, виключати це — злочинна недбалість.

Раніше, на початку 2024 року, Кізеветтер підкреслював, що Росія несе світу війну, та закликав до знищення ворожих військових об’єктів і штабів. Лідера країни-агресорки Володимира Путіна він назвав диктатором, який "у жахливому кровопролитті бездумно жертвує сотнями тисяч своїх солдатів". Також депутат підтримав постачання Києву ракет TAURUS.

У 2023 році Кізеветтер висловлювався за мобілізацію українських чоловіків, які проживають за кордоном, на службу в ЗСУ. Він зазначав, що уряд може з цим допомогти, урізавши допомогу.

Нагадаємо, український журналіст Дмитро Гордон заявляв, що гаряча фаза війни в Україні завершиться до кінця 2024 року, але його прогноз не справдився. 1 січня Гордон озвучив нові терміни проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна та лідера США Дональда Трампа.

Президент Володимир Зеленський ділився, що сподівається на особисту зустріч з Трампом після його інавгурації 20 січня. Він зазначав, що серед тем для обговорення будуть й умови припинення вогню.