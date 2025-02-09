Спас сотни жизней: мужчина строит крошечные домики для бездомных (фото)

Элвис Саммерс начал свой проект в 2015 году после знакомства с бездомной женщиной по имени Смоки, которая спала на улице перед его окнами. Всего мужчина возвел около сотки небольших домиков.

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Элвис Саммерс, 47-летний житель Калифорнии (США), посвятил свою жизнь строительству небольших домов, чтобы помочь людям выбраться с улицы. На реализацию одного проекта у него уходит от нескольких дней до пары недель, а стоимость каждого дома варьируется от 7 000 до 15 000 долларов США. Об этом пишет What’s The Jam.

По словам Саммерса, финансирование поступает исключительно за счет пожертвований.

Элвис начал свой проект в 2015 году после знакомства с бездомной женщиной по имени Смоки, которая спала на улице перед его домом. Построив для нее крошечное убежище стоимостью всего 500 долларов, он увидел, насколько сильно это изменило ее жизнь, и решил продолжать строительство. Сегодня он уже возвел сотни таких домов.

Конструкции мужчины включают кухню, спальню, ванную комнату и электричество Фото: коллаж Фокус

Его конструкции включают кухню, спальню, ванную комнату и электричество, обеспечивая безопасность и комфорт для тех, кто раньше был вынужден ночевать на улицах. Однако в 2023 году власти Лос-Анджелеса конфисковали его дома, ссылаясь на потенциальную опасность. Чтобы избежать новых проблем, Элвис теперь строит как полноразмерные дома, так и экстренные укрытия без водопровода и электричества.

Несмотря на успех проекта, рост стоимости материалов усложняет его реализацию. Саммерс продолжает работать, чтобы финансировать свою инициативу, но мечтает в будущем полностью посвятить себя этому делу.

Мужчина уверен, что бездомность продолжит увеличиваться, пока общество не пересмотрит свои взгляды на эту проблему Фото: Jam Press

Американец также призывает людей присоединяться к проекту, поскольку считает, что для решения проблемы бездомности требуется коллективный подход.

"Число нуждающихся растет с невероятной скоростью. Даже если бы у меня были миллионы долларов и большая команда, мы бы не успевали", — говорит Элвис.

Мужчина уверен, что бездомность продолжит увеличиваться, пока общество не пересмотрит свои взгляды на эту проблему. Однако Саммерс убежден, что важнее всего — помогать от чистого сердца.

"У каждого своя история, поэтому важно сохранять непредвзятость. Делайте добро, и не сдавайтесь", — призывает он.

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