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МирФан

Спас сотни жизней: мужчина строит крошечные домики для бездомных (фото)

Мужчина строит крошечные домики для бездомных, небольшой дом, дом для бездомного, помогает бездомным, небольшое жилье
Фото: Jam Press | Элвис Саммерс строит дома для бездомных

Элвис Саммерс начал свой проект в 2015 году после знакомства с бездомной женщиной по имени Смоки, которая спала на улице перед его окнами. Всего мужчина возвел около сотки небольших домиков.

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Элвис Саммерс, 47-летний житель Калифорнии (США), посвятил свою жизнь строительству небольших домов, чтобы помочь людям выбраться с улицы. На реализацию одного проекта у него уходит от нескольких дней до пары недель, а стоимость каждого дома варьируется от 7 000 до 15 000 долларов США. Об этом пишет What’s The Jam.

По словам Саммерса, финансирование поступает исключительно за счет пожертвований.

Элвис начал свой проект в 2015 году после знакомства с бездомной женщиной по имени Смоки, которая спала на улице перед его домом. Построив для нее крошечное убежище стоимостью всего 500 долларов, он увидел, насколько сильно это изменило ее жизнь, и решил продолжать строительство. Сегодня он уже возвел сотни таких домов.

Мужчина строит крошечные домики для бездомных, небольшой дом, дом для бездомного, помогает бездомным, небольшое жилье Fullscreen
Конструкции мужчины включают кухню, спальню, ванную комнату и электричество
Фото: коллаж Фокус

Его конструкции включают кухню, спальню, ванную комнату и электричество, обеспечивая безопасность и комфорт для тех, кто раньше был вынужден ночевать на улицах. Однако в 2023 году власти Лос-Анджелеса конфисковали его дома, ссылаясь на потенциальную опасность. Чтобы избежать новых проблем, Элвис теперь строит как полноразмерные дома, так и экстренные укрытия без водопровода и электричества.

Несмотря на успех проекта, рост стоимости материалов усложняет его реализацию. Саммерс продолжает работать, чтобы финансировать свою инициативу, но мечтает в будущем полностью посвятить себя этому делу.

Мужчина строит крошечные домики для бездомных, небольшой дом, дом для бездомного, помогает бездомным, небольшое жилье Fullscreen
Мужчина уверен, что бездомность продолжит увеличиваться, пока общество не пересмотрит свои взгляды на эту проблему
Фото: Jam Press

Американец также призывает людей присоединяться к проекту, поскольку считает, что для решения проблемы бездомности требуется коллективный подход.

"Число нуждающихся растет с невероятной скоростью. Даже если бы у меня были миллионы долларов и большая команда, мы бы не успевали", — говорит Элвис.

Мужчина уверен, что бездомность продолжит увеличиваться, пока общество не пересмотрит свои взгляды на эту проблему. Однако Саммерс убежден, что важнее всего — помогать от чистого сердца.

"У каждого своя история, поэтому важно сохранять непредвзятость. Делайте добро, и не сдавайтесь", — призывает он.

Ранее Фокус сообщал, что девушка арендовала на ночь ранее заброшенную школу. Женщина с удивлением рассказывает, что это место официально доступно для аренды, несмотря на его пугающий внешний вид. По ее словам, здание почти разваливается.

Также стало известно, что купившая 135-летний "дом мечты" пара, обнаружила, что у него нет фундамента. Узнав о проблеме Кайли и Джей МакКой приняли радикальное решение. Супруги решили поднять дом на 18 дюймов, удалить глину и камни и построить полноценный подвал.