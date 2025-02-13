На Херсонщине под лед провалились пятеро детей: троих до сих пор ищут (видео)

Двух детей удалось спасти. Самому младшему из пропавших — всего девять лет.

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В Херсонской области под лед провалились пятеро детей, двоих удалось спасти, троих еще ищут. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

На Херсонщине под лед провалились пятеро детей

"В Великоалександровской громаде четверо детей, которые гуляли по замерзшей реке, провалились под лед. Это увидела 16-летняя девушка. Она бросилась на помощь детям и тоже ушла под воду. К счастью, ее и одну из девушек смогли вытащить неравнодушные люди", — рассказал Прокудин.

По его словам, у девушек — сильное переохлаждение. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

"Остальных детей — девочку и двух парней — до сих пор ищут. Самому младшему — всего девять лет", — отметил Прокудин.

В ГСЧС Украины подтвердили информацию и отметили, что поиски детей ведут чрезвычайники и водолазы.

Напомним, ранее в ГСЧС предупреждали, что среди украинских школьников распространяется опасный тренд с TikTok. В одну из школ Черновцов вызвали полицию из-за "шутки" с самодельной взрывчатой смесью. По меньшей мере в двух случаях такая "игра" оборачивалась ожогами лица, 9-летний мальчик ослеп на один глаз.