На Херсонщині під кригу провалились п'ятеро дітей: трьох досі шукають (відео)

Двох дітей вдалось врятувати. Наймолодшому із зниклих — лише дев'ять років.

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У Херсонській області під кригу провалились п’ятеро дітей, двох вдалось врятувати, трьох ще шукають. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

На Херсонщині під кригу провалились п'ятеро дітей

"У Великоолександрівській громаді четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди", — розповів Прокудін.

За його словами, у дівчат — сильне переохолодження. Їм надають необхідну медичну допомогу.

"Решту дітей — дівчинку та двох хлопців — досі шукають. Наймолодшому — лише девʼять років", — зазначив Прокудін.

В ДСНС України підтвердили інформацію та зауважили, що пошуки дітей ведуть надзвичайники та водолази.

Нагадаємо, раніше у ДСНС попереджували, що серед українських школярів поширюється небезпечний тренд з TikTok. В одну зі шкіл Чернівців викликали поліцію через "жарт" із саморобною вибуховою сумішшю. Щонайменше у двох випадках така "гра" оберталася опіками обличчя, 9-річний хлопчик осліп на одне око.