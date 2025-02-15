Мужчина показал изнутри один из крупнейших в мире круизных лайнеров (фото)

360-метровый круизный лайнер Utopia of the Seas весом более ста тысяч тонн плавает по Карибскому морю с лета 2024 года. Этот корабль считается вторым по величине в мире.

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Брайан Джеймс работает музыкантом и певцом на Utopia of the Seas — втором по величине круизном корабле в мире. Недавно члены экипажа разрешили ему снять для своего YouTube-канала самую дорогую каюту. Ночь там стоит колоссальные $4 тысячи.

Этот номер для отдыха снял блогер и разработчик программного обеспечения Мэтт Хохберг, который отправился в путешествие со своей семьей. Он заплатил более 12 тысяч долларов за три ночи.

Невероятная роскошь

Что получают туристы? Три спальни на двух этажах, каждая из которых имеет отдельный санузел. Гости могут наслаждаться круизом в огромной гостиной с XXL-телевизором и Playstation. Также есть кинозал, джакузи с живописным видом на Атлантику и стол для тенниса на балконе.

Самая дорогая каюта на корабле Фото: YouTube

Гости могут пользоваться собственной кухней или наслаждаться эксклюзивными блюдами в одном из 40 ресторанов и баров. Для этого не нужно выходить из номера, ведь в роскошных апартаментах есть собственный дворецкий.

Спальня в каюте Фото: YouTube

"Это очень крутая штука! Если мы хотели суши посреди дня, то могли просто заказать их. Воплощение роскоши. Высокая цена стоила уникального опыта", — пишет об эксклюзивном отдыхе Хохберг в своем блоге.

Много интересных развлечений

360-метровый круизный лайнер Utopia of the Seas весом более ста тысяч тонн плавает по Карибскому морю с лета 2024 года. Туристы, отдыхающие на борту, могут сходить на шопинг, провести время в двух казино, SPA- и фитнес-центре или на террасе у бассейна. К их услугам три бассейна, водные горки, скалодром и симулятор для серфинга.

360-метровый круизный лайнер Utopia of the Seas весом более ста тысяч тонн плавает по Карибскому морю Фото: YouTube

Кстати, четырехдневное путешествие в июле следующего года из Орландо (США) на Карибы обойдется семье из четырех человек в $37 тысяч.

Напомним, 295-метровый круизный лайнер для нудистов Norweigan Peal отправился в рейс из порта в Майами (США). Над организацией этого 11-дневного необычного путешествия компания Bare Necessities тесно сотрудничала с Norwegian Cruise Lines. По их словам, желающих пережить новый опыт было больше, чем достаточно.

Кроме того, работница круизного лайнера, которую зовут Кас, за свою карьеру побывала в более чем 46 странах мира. Недавно женщина поделилась в Reddit некоторыми профессиональными секретами, в частности о том, как часто она использует кодовое слово "банан".