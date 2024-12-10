"Счастье таки продается": член экипажа показал самую дорогую каюту на круизном лайнере (видео)

Жемчужина роскошной каюты — балкон площадью 33 кв.м с гидромассажной ванной, обеденной зоной и шезлонгами у бассейна.

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Сотрудник круизной компании поразил путешественников, продемонстрировав самую дорогую каюту "Королевский люкс" на роскошном круизном лайнере. Общая площадь помещения составляет 62 кв.м — примерно столько же, сколько среднестатистическая квартира в Нью-Йорке. Соответствующее видео он опубликовал в TikTok.

"Это самая дорогая каюта", — заявил в клипе сотрудник круизной компании MSC Андреас Крусерос, добавив, что у него есть только две минуты, потому что "новые пассажиры прибывают".

Затем мужчина открывает дверь в номер, где множество удобств, достойных Джеймса Бонда. Сначала экскурсовод показывает зрителям гостиную, похожую на пентхаус, обставленную двумя диванами и креслом, стеклянным столом и гигантским настенным телевизором. У входа расположена барная стойка с напитками.

Далее Крусерос переходит к двум другим комнатам. В одной из них стоит двуспальная кровать, телевизор, письменный стол, также просторная ванная комната в отельном стиле. Жемчужина роскошной каюты — балкон площадью 33 кв.м с гидромассажной ванной, обеденной зоной и шезлонгами у бассейна.

"Посмотрите на этот вид на Майами", — восклицает Андреас, глядя на горизонт.

Пользователи TikTok были поражены от увиденного в кадре.

"Это единственный способ для меня попасть на корабль — просто посмотреть это видео", — пошутил один из участников обсуждения.

Другой добавил: "Сколько почек надо продать, что купить билет?".

Еще один пользователь сети отметил: "Счастье таки продается. А говорят, что его за деньги не купишь".

Напомним, ранее Фокус писал о 67-летнем путешественнике, который подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities". Согласно рассказу, капитан корабля делает объявление, когда пассажиры могут раздеться. Обычно это происходит примерно через тридцать минут после выхода из порта.

К тому же мы рассказывали о молодоженах, которые отправились в свадебное путешествие, не учтя, что из-за слишком молодого возраста их могут не заселить в один гостиничный номер. Возрастная политика перевозчика Royal Caribbean предусматривает, что гость младше 21 года не может попасть на борт корабля, если его не сопровождает кто-то из старших.