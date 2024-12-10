"Щастя таки продається": член екіпажу показав найдорожчу каюту на круїзному лайнері (відео)

Перлина розкішної каюти — балкон площею 33 кв.м з гідромасажною ванною, обідньою зоною і шезлонгами біля басейну.

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Співробітник круїзної компанії вразив мандрівників, продемонструвавши найдорожчу каюту "Королівський люкс" на розкішному круїзному лайнері. Загальна площа приміщення складає 62 кв.м — приблизно стільки ж, скільки середньостатистична квартира в Нью-Йорку. Відповідне відео він опублікував у TikTok.

"Це найдорожча каюта", — заявив у кліпі співробітник круїзної компанії MSC Андреас Крусерос, додавши, що у нього є лише дві хвилини, бо "нові пасажири прибувають".

Потім чоловік відчиняє двері до номера, де безліч зручностей, гідних Джеймса Бонда. Спочатку екскурсовод показує глядачам вітальню, схожу на пентхаус, обставлену двома диванами та кріслом, скляним столом і гігантським настінним телевізором. Біля входу розташована барна стійка з напоями.

Далі Крусерос переходить до двох інших кімнат. В одній з них стоїть двоспальне ліжко, телевізор, письмовий стіл, також простора ванна кімната в готельному стилі. Перлина розкішної каюти — балкон площею 33 кв.м з гідромасажною ванною, обідньою зоною і шезлонгами біля басейну.

"Подивіться на цей вид на Маямі", — вигукує Андреас, дивлячись на горизонт.

Користувачі TikTok були вражені від побаченого у кадрі.

"Це єдиний спосіб для мене потрапити на корабель — просто подивитись це відео", — пожартував один з учасників обговорення.

Інший додав: "Скільки нирок треба продати, що купити квиток?".

Ще один користувач мережі зазначив: "Щастя таки продається. А кажуть, що його за гроші не купиш".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 67-річного мандрівника, який детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities". Згідно з розповіддю, капітан корабля робить оголошення, коли пасажири можуть роздягнутися. Зазвичай це відбувається приблизно через тридцять хвилин після виходу з порту.

До того ж ми розповідали про молодят, які вирушили у весільну подорож, не врахувавши, що через надто молодий вік їх можуть не заселити в один готельний номер. Вікова політика перевізника Royal Caribbean передбачає, що гість, молодший за 21 рік, не може потрапити на борт корабля, якщо його не супроводжує хтось зі старших.