Член экипажа круизного корабля назвала "кодовое слово", которое означает большую беду (фото)

Считается, что с помощью такого кодового слова члены экипажа передают информацию о беде еще с 1700-х годов, когда грузовые корабли, перевозившие продукты в Карибском бассейне и Испании, начали все чаще исчезать в море.

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Работница круизного лайнера, которую зовут Кас, за свою карьеру побывала в более чем 46 странах мира. Недавно женщина поделилась в Reddit некоторыми профессиональными секретами, в частности о том, как часто она использует кодовое слово "банан".

"Мы используем это слово, когда кто-то попадает в беду. Например, если человек идет по главному коридору, который соединяет заднюю часть корабля с передней, включив AirPods, мы скажем: "Смотри, чтобы тебя никто не видел, а то получишь банан". Когда я впервые это услышала, то подумала: "Что?". Я понятия не имела, что это означает неприятности", — говорит Кас родом из Кейптауна (Южная Африка).

Кодовое слово

Другой член экипажа на том же форуме в Reddit подтвердил это, пояснив, что упомянутое кодовое слово означает выговор от руководителя.

В посте указано: "Если вы видите, что сотрудник круизного лайнера грустный или не улыбается, вы можете в шутку спросить его: "Привет! Почему такой грустный? Получил банан?".

Считается, что члены экипажа начали использовать "банан" для обозначения неприятности в 1700-х годах, когда грузовые корабли, перевозившие продукты в Карибском бассейне и Испании, начали все чаще исчезать в море, а среди обломков находили только бананы.

Члены экипажа начали использовать слово "банан" для обозначения неприятности в 1700-х годах Фото: Unplash

Участники обсуждения на форуме поделились и рядом других кодовых слов. Например, "амо" — это льстивое обращение к боссу или руководителю, а "така-така" означает бессмысленные разговоры, сплетни или болтовню.

Другие суеверия

Кроме того, некоторые названия вообще запрещают использовать на кораблях, например, вспоминать о затонувшем "Титанике".

Марк Себастьян, который был в круизе Royal Caribbean Serenade of the Seas, снял видео в TikTok, в котором рассказал об этом подробнее. "Однажды во время обеда я сказал, что наш корабль всего на 100 футов длиннее "Титаника". Посуда упала. Официанты ахнули. После этого воцарилась мертвая тишина", — вспоминает он.

По словам мужчины, в официальных справочниках и инструкциях об этом нет никаких упоминаний, но члены экипажа знают суеверия и стараются не испытывать свою судьбу.

Напомним, ранее Фокус писал, что мать четверых детей Тиффани Бэнкс из Кентукки (США) запланировала роскошный семейный круиз стоимостью 15 000 долларов, но долгожданное путешествие пришлось отменить всего за два дня до отплытия.

А вот 67-летний путешественник, который пожелал остаться анонимным, подробно рассказал на Reddit о своем опыте пребывания на борту крупнейшего в мире круизного лайнера для нудистов "Bare Necessities".