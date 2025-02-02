Член екіпажу круїзного корабля назвала "кодове слово", яке означає велику біду (фото)

Вважається, що члени екіпажу за допомогою кодових слів передають інформацію про халепу ще з 1700-х років, коли вантажні кораблі, що перевозили продукти в Карибському басейні та Іспанії, почали все частіше зникати у морі.

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Працівниця круїзного лайнера, яку звуть Кас, за свою кар'єру побувала в більш ніж 46 країнах світу. Нещодавно жінка поділилася у Reddit деякими професійними секретами, зокрема про те, як часто вона використовує кодове слово "банан".

"Ми використовуємо це слово, коли хтось потрапляє у халепу. Наприклад, якщо людина йде головним коридором, який з'єднує задню частину корабля з передньою, увімкнувши AirPods, ми скажемо: "Дивись, щоб тебе ніхто не бачив, бо отримаєш банан". Коли я вперше це почула, то подумала: "Що?". Я й гадки не мала, що це означає неприємності", — каже Кас родом з Кейптауна (Південна Африка).

Кодове слово

Інший член екіпажу на тому ж форумі у Reddit підтвердив це, пояснивши, що згадане кодове слово означає догану або прочуханку від керівника.

У дописі зазначено: "Якщо ви бачите, що співробітник круїзного лайнера сумний або не посміхається, ви можете жартома запитати його: "Привіт! Чому такий сумний? Отримав банан?".

Вважається, що члени екіпажу почали використовувати "банан" на позначення халепи у 1700-х роках, коли вантажні кораблі, що перевозили продукти в Карибському басейні та Іспанії, почали все частіше зникати у морі, а серед уламків знаходили лише банани.

Члени екіпажу почали використовувати слово "банан" на позначення халепи у 1700-х роках Фото: Unplash

Учасники обговорення на форумі поділилися й низкою інших кодових слів. Наприклад, "амо" — це улесливе звернення до боса або керівника, а "така-така" означає безглузді розмови, плітки або балаканину.

Інші забобони

Окрім того, деякі назви взагалі забороняють використовувати на кораблях, наприклад, згадувати про затонулий "Титанік".

Марк Себастьян, який був у круїзі Royal Caribbean Serenade of the Seas, зняв відео у TikTok, в якому розповів про це детальніше. "Одного разу під час обіду я сказав, що наш корабель лише на 100 футів довший за "Титанік". Посуд впав. Офіціанти ахнули. Після цього запанувала мертва тиша", — згадує він.

За словами чоловіка, в офіційних довідниках та інструкціях про це немає жодних згадок, але члени екіпажу знають забобони й намагаються не випробовувати свою долю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що мати чотирьох дітей Тіффані Бенкс з Кентуккі (США) запланувала розкішний сімейний круїз вартістю 15 000 доларів, але довгоочікувану мандрівку довелось скасувати всього за два дні до відплиття.

А от 67-річний мандрівник, який забажав лишитися анонімним, детально розповів на Reddit про свій досвід перебування на борту найбільшого у світі круїзного лайнера для нудистів "Bare Necessities".