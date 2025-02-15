Чоловік показав зсередини один з найбільших у світі круїзних лайнерів (фото)

360-метровий круїзний лайнер Utopia of the Seas завважки понад сто тисяч тонн плаває Карибським морем з літа 2024 року. Цей корабель вважається другим за величиною у світі.

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Браян Джеймс працює музикантом і співаком на Utopia of the Seas — другому за величиною круїзному кораблі у світі. Нещодавно члени екіпажу дозволили йому зняти для свого YouTube-каналу найдорожчу каюту. Ніч там коштує колосальні $4 тисячі.

Цей номер для відпочинку зняв блогер і розробник програмного забезпечення Метт Хохберг який відправився у мандрівку зі своєю родиною. Він заплатив понад 12 тисяч доларів за три ночі.

Неймовірна розкіш

Що отримують туристи? Три спальні на двох поверхах, кожна з яких має окремий санвузол. Гості можуть насолоджуватися круїзом у величезній вітальні з XXL-телевізором та Playstation. Також є кінозал, джакузі з мальовничим видом на Атлантику та стіл для тенісу на балконі.

Найдорожча каюта на кораблі Фото: YouTube

Гості можуть користуватися власною кухнею або насолоджуватися ексклюзивними стравами в одному з 40 ресторанів та барів. Для цього не потрібно виходити з номера, адже у розкішних апартаментах є власний дворецький.

Спальна у каюті Фото: YouTube

"Це дуже крута штука! Якщо ми хотіли суші посеред дня, то могли просто замовити їх. Втілення розкоші. Висока ціна була варта унікального досвіду", — пише про ексклюзивний відпочинок Хохберг у своєму блозі.

Багато цікавих розваг

360-метровий круїзний лайнер Utopia of the Seas завважки понад сто тисяч тонн плаває Карибським морем з літа 2024 року. Туристи, які відпочивають на борту, можуть сходити на шопінг, провести час у двох казино, SPA- і фітнес-центрі чи на терасі біля басейну. До їхніх послуг три басейни, водні гірки, скеледром та симулятор для серфінгу.

360-метровий круїзний лайнер Utopia of the Seas завважки понад сто тисяч тонн плаває Карибським морем Фото: YouTube

До речі, чотириденна подорож у липні наступного року з Орландо (США) на Кариби обійдеться родині з чотирьох осіб у $37 тисяч.

Нагадаємо, 295-метровий круїзний лайнер для нудистів Norweigan Peal відправився у рейс з порту в Маямі (США). Над організацією цієї 11-денний незвичайної подорожі компанія Bare Necessities тісно співпрацювала з Norwegian Cruise Lines. За їхніми словами, охочих пережити новий досвід було більше, ніж достатньо.

Крім того, працівниця круїзного лайнера, яку звуть Кас, за свою кар'єру побувала в більш ніж 46 країнах світу. Нещодавно жінка поділилася у Reddit деякими професійними секретами, зокрема про те, як часто вона використовує кодове слово "банан".