У Британії знайшли затонулий корабель з 10 тис. пляшок, які охороняє "морське чудовисько"

Вчених вразила не тільки дивовижна збереженість пляшок зі спиртним, а й моторошний морський чорт, який їх "охороняв".

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Під час недавнього дослідження британському дайверу вперше за століття вдалося виявити забуте судно, в якому зберігалося 10 000 пляшок лікеру, пише Mirror.

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Професійний водолаз Домінік Робінсон вирушив у глибини вод Корнуолла, де виявив страшне видовище. Під шарами води ховався страшний "монстр", який "охороняв" 10 000 пляшок спиртного. Пірнувши з човна, Робінсон усвідомив, що натрапив на уламки судна SS Libourne, яке, ймовірно, затонуло в 1918 році.

[ + – ] Іржа покрила човен крихітними бульбашками, через що човен майже не впізнати

Британський вантажний корабель був мішенню Хельмута фон Руктешелла, німецького морського офіцера під час Першої світової війни. Капітан корабля наказав підпалити і потопити судно, розташоване біля берегів Корнуолла.

"Серед уламків корабля я знайшов безліч пляшок зі спиртним. Затонуле судно знаходиться далеко від берега, тому дістатися до нього було нелегко, все залежало від погоди, проте мені пощастило", — розповів Робінсон.

[ + – ] На превеликий подив, Домінік також наткнувся на "монстра", який охороняв місце аварії корабля, він був понад 90 см у довжину

На превеликий подив, Домінік також натрапив на "монстра", який охороняв місце аварії корабля, він був понад 90 см у довжину. Істота насправді виявилася морським чортом (також вудильникоподібні), але його розміри були далекі від середньостатистичних.

Професійному дайверу вдалося зробити кілька знімків з місця, де він знаходився, і на одній з фотографій видно, що порвані сіті хитаються в океані й тримаються за шматок тонкого каната, який все ще прив'язаний до корабля. На іншому зображенні видно, як іржа покриває човен крихітними бульбашками, через що його структуру важко впізнати.

Тепер команда морських дослідників просить дозволу витягти численні пляшки з алкоголем, які унікальним чином збереглися після столітнього перебування у воді.

[ + – ] Серед уламків корабля дайвер знайшов безліч пляшок зі спиртним

Нагадаємо, що раніше у Великій Британії біля узбережжя Портсмута експерти виявили інше затонуле судно. Ним виявився корабель HMS Invincible, який пролежав на морському дні 260 років. Що стосується артефактів, знайдених на самому судні, варто виділити одяг із вовни, шкіряне взуття, а також швабри, відра та мітли. Завдяки цим знахідкам, стає ясно, що життя екіпажу було досить організованим і дисциплінованим.

А ось в Іспанії в березні цього року дайвери знайшли римський корабель 1700-річної давності – Ses Fontanelles. Судно мало майже ідеальний стан і зберігало в собі різні знахідки, включаючи 300 амфор, що містять рибні соуси, олії, вина та виноградний сироп, а також свердло для лука, каструлю, масляну лампу, кілька мотузок, шкіряний черевик і черевик з мотузок.