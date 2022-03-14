В Іспанії з 1700-річного римського корабля витягли неймовірні скарби (фото)

Ці скарби включають 300 амфор, у яких містилися різні речі, але що здивувало вчених найбільше, то це неймовірна безпека артефактів і самого корабля.

У ході свого недавнього дослідження археологи на Майорці витягли із затонулого 1700-річного римського корабля різні скарби, причому всі були майже в ідеальному стані, пише Express.

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Судно, що затонуло, було виявлено всього за 50 м від популярного пляжу Ca'n Pastilla, що входить до складу великого прибережного району Платья-де-Пальма після шторму влітку 2019 року.

[ + – ] Дайвери, котрі досліджують затонулий корабель

На думку дослідників, торгове судно, ймовірно, стояло на якорі в затоці Пальма, коли через негоду воно вдарилося об скелі і потім затонуло. Місцева влада швидко втрутилася і вивчила місце аварії корабля, відоме як аварія Ses Fontanelles, за допомогою дайверів і вчених. Вміст затонулих суден витягли за останні кілька місяців археологи з університетів Барселони, Балеарських островів та Кадісу. Що здивувало експертів найбільше, то це майже ідеальний стан, у якому було знайдено вантаж.

Ses Fontanelles, довжина якого від носа до корми становила 11 м, а ширина – 6 м, затонув у середині IV століття. Загалом археологи виявили майже 300 амфор — високих керамічних судин із подвійними ручками, які використовувалися за часів Римської імперії для зберігання та транспортування різних продуктів харчування.

[ + – ] Загалом археологи виявили майже 300 амфор

Аналіз слідів вмісту кераміки показує, що Ses Fontanelles перевозив змішаний вантаж, зокрема ферментовані рибні соуси, олії, вина і так званий дефрутум – виноградний сироп, що використовується як для збереження та підсолоджування вина, так і як заправлення.

Багато амфор були знайдені незайманими, тоді як близько 100 були прикрашені написами, відомими як "titulus pictus", що вказують на вміст, походження та призначення кожної посудини.

Поряд із судинами було знайдено кілька інших археологічних артефактів, зокрема свердло для цибулі, використовуване теслями для ремонту човнів, каструлю для приготування їжі, масляну лампу, кілька мотузок, що використовувалися на борту судна, шкіряний черевик і черевик з мотузок.

[ + – ] Що здивувало вчених найбільше, то це неймовірна безпека артефактів і самого корабля

Завдяки швидкому зануренню у відкладення з низьким вмістом кисню більшість дерев'яної конструкції судна також добре збереглася.

Нагадаємо, що нещодавно вченим вдалося знайти судно легендарного дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона. Корабель досить добре зберігся і на ньому навіть можна побачити назву самого корабля "Ендюранс".