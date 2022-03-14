В Испании из 1700-летнего римского корабля извлекли невероятные сокровища (фото)

Эти сокровища включат 300 амфор, в которых содержались самые разные вещи, но что удивило ученых больше всего, так это невероятная сохранность артефактов и самого корабля.

В ходе своего недавнего исследования археологи на Майорке извлекли из затонувшего 1700-летнего римского корабля различные сокровища, причем все были почти в идеальном состоянии, пишет Express.

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Затонувшее судно было обнаружено всего в 50 м от популярного пляжа Ca'n Pastilla, входящего в состав крупного прибрежного района Платья-де-Пальма после шторма летом 2019 года.

[ + – ] Дайверы, исследующие затонувший корабль

По мнению исследователей, торговое судно, вероятно, стояло на якоре в заливе Пальма, когда из-за непогоды оно ударилось о скалы и затем затонуло. Местные власти быстро вмешались и изучили место кораблекрушения, известное как крушение Ses Fontanelles, с помощью дайверов и ученых. Содержимое затонувших судов извлекли за последние несколько месяцев археологи из университетов Барселоны, Балеарских островов и Кадиса. Что удивило экспертов больше всего, так это почти идеальное состояние, в котором был найден груз.

Ses Fontanelles, длина которого от носа до кормы составляла 11 м, а ширина — 6 м, затонул в середине IV века. В общей сложности археологи обнаружили почти 300 амфор — высоких керамических сосудов с двойными ручками, которые использовались во времена Римской империи для хранения и транспортировки различных продуктов питания.

[ + – ] В общей сложности археологи обнаружили почти 300 амфор

Анализ следов содержимого керамики показывает, что Ses Fontanelles перевозил смешанный груз, в том числе ферментированные рыбные соусы, масла, вина и так называемый дефрутум — виноградный сироп, используемый как для сохранения и подслащивания вина, так и в качестве заправки.

Многие амфоры были найдены нетронутыми, в то время как около 100 были украшены надписями, известными как "titulus pictus", указывающими на содержимое, происхождение и назначение каждого сосуда.

Наряду с сосудами было найдено несколько других археологических артефактов, в том числе сверло для лука, используемое плотниками для ремонта лодок, кастрюлю для приготовления пищи, масляную лампу, несколько веревок, использовавшихся на борту судна, кожаный ботинок и башмак из веревок.

[ + – ] Что удивило ученых больше всего, так это невероятная сохранность артефактов и самого корабля

Благодаря быстрому погружению в отложения с низким содержанием кислорода большая часть деревянной конструкции судна также хорошо сохранилась.

Напомним, что недавно ученым удалось найти судно легендарного исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона. Корабль довольно хорошо сохранился и на нем даже можно увидеть название самого корабля "Эндьюранс".