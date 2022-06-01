В Британии нашли затонувший корабль с 10 тыс. бутылок, охраняемых "морским чудовищем"

Ученых поразила не только удивительная сохранность бутылок со спиртным, но и жуткий морской черт, который их "охранял".

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В ходе недавнего исследования британскому дайверу впервые за столетие удалось обнаружить забытое затонувшее судно, в котором хранилось 10 000 бутылок ликера, пишет Mirror.

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Профессиональный водолаз Доминик Робинсон отправился в глубины вод Корнуолла, где обнаружил жуткое зрелище. Под слоями воды скрывался жуткий "монстр", который "охранял" 10 000 бутылок спиртного. Нырнув с лодки, Робинсон осознал, что наткнулся на обломки судна SS Libourne, которое предположительно затонуло в 1918 году.

[ + – ] Ржавчина покрыла лодку крошечными пузырьками, из-за чего лодка выглядит совершенно неузнаваемой

Британский грузовой корабль был мишенью Хельмута фон Руктешелла, немецкого морского офицера, во время Первой мировой войны. Капитан корабля отдал приказ поджечь и потопить судно, расположенное у берегов Корнуолла.

"Среди обломков корабля я нашел множество бутылок со спиртным. Затонувшее судно находится далеко от берега, поэтому добраться до него было нелегко, все зависело от погоды, однако мне повезло", — рассказал Робинсон.

[ + – ] К большому удивлению, Доминик также наткнулся на "монстра", охранявшего место кораблекрушения, он был более 90 см в длину

К большому удивлению, Доминик также наткнулся на "монстра", охранявшего место кораблекрушения, он был более 90 см в длину. Существо на самом деле оказалось морским чертом (также удильщикообразные), но его размеры были далеки от среднестатистических.

Профессиональному дайверу удалось сделать несколько снимков с места, где он находился, и на одной из фотографий видно, что порванные сети качаются в океане и держатся за единственный кусок тонкого каната, который все еще привязан к кораблю. На другом изображении видно, как ржавчина покрывает лодку крошечными пузырьками, из-за чего ее структура выглядит неузнаваемой.

Теперь команда морских исследователей просит разрешения извлечь многочисленные бутылки с алкоголем, которые уникальным образом сохранились после столетнего пребывания в воде.

[ + – ] Среди обломков корабля дайвер нашел множество бутылок со спиртным

Напомним, что ранее в Великобритании возле побережья Портсмута эксперты обнаружили другое затонувшее судно. Им оказался корабль HMS Invincible, который пролежал на морском дне 260 лет. Что касается артефактов, найденных на самом судне, стоит выделить одежду из шерсти, кожаную обувь, а также швабры, ведра и метлы. Благодаря этим находкам, становится ясно, что жизнь экипажа была довольно организованной и дисциплинированной.

А вот в Испании в марте этого года дайверы нашли римский корабль 1700-летней давности — Ses Fontanelles. Судно имело почти идеальное состояние и хранило в себе разные находки, включая 300 амфор, содержащих рыбные соусы, масла, вина и виноградный сироп, а также сверло для лука, кастрюлю, масляную лампу, несколько веревок, кожаный ботинок и башмак из веревок.