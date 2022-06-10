У Британії знайшли уламки королівського військового корабля, який затонув у 1682 році (фото)

Як зазначають вчені, відкриття обіцяє докорінно змінити розуміння соціальної, морської та політичної історії XVII століття.

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У процесі недавнього дослідження біля берегів Норфолка у Великій Британії вчені натрапили на фрагменти одного з найвідоміших кораблів XVII століття, пише Independent.

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Військовий корабель "Глостер" затонув 6 травня 1682, перевозячи майбутнього короля Англії Якова II. Відтоді про місцезнаходження судна було невідомо, поки брати Джуліан та Лінкольн Барнуелл разом зі своїм другом Джеймсом Літтлом не виявили його після чотирирічних пошуків.

[ + – ] Брати Джуліан та Лінкольн Барнуел разом зі своїм другом Джеймсом Літтлом виявили судно після чотирирічних пошуків

Вчені назвали знахідку найважливішим морським відкриттям з часів Мері Роуз. На весну 2023 року вони вже запланували виставку, на якій планують представити знахідки з місця аварії, зокрема дзвін, який підтвердив справжність корабля.

Частина команди, яка загинула в результаті аварії корабля, фахівцям вже відома, однак вони хочуть встановити особи та інших жертв і розповісти їх історії.

[ + – ] Виявлений на судні дзвін

"Цю знахідку можна вважати найзначнішим історичним морським відкриттям з часів підйому "Мері Роуз" 1982 року", — розповіли експерти.

Вони додали, що відкриття обіцяє докорінно змінити розуміння соціальної, морської та політичної історії XVII століття. Це видатний приклад підводної культурної спадщини національного та міжнародного значення.

"Із затонулого корабля можна витягти величезну кількість корисної та цікавої інформації. Ми сподіваємося, що це відкриття та розкриті історії інформуватимуть і надихатимуть майбутні покоління", — заявили брати Барнуелл.

Історія судна

[ + – ] "Глостер" ввели в експлуатацію у 1652 році

"Глостер" ввели в експлуатацію у 1652 році і спустили на воду у 1654 році. У 1682 році його вибрали для перевезення Якова II, герцога Йоркського, в Единбург, який планував забрати свою вагітну дружину та домочадців. Ціль полягала в тому, щоб повернути їх у Лондоні до народження законного спадкоємця чоловічої статі.

Корабель відплив з Портсмута, а герцог і його оточення приєдналися до нього пізніше на яхті з Лондона. О 05:30 ранку 6 травня корабель налетів на піщану мілину і затонув протягом години. Загинуло від 130 до 250 людей.

Багато жертв померли через те, що герцог відкладав покидання корабля до останньої хвилини. Протокол на той час говорив, що не можуть покинути корабель доти, як це зробить королівська сім'я.

[ + – ] У 1688 році король Яків II був повалений у результаті Славної революції

Замість взяти на себе відповідальність, герцог звинуватив штурмана і наказав негайно його повісити. У результаті, його віддали під суд і ув'язнили.

В 1685 герцог став королем Англії, а вже у 1688 його повалили в результаті Славної революції. Його місце зайняли його дочка Марія та її чоловік-голландець Вільгельм Оранський.

Нагадаємо, що раніше в Колумбії морські археологи виявили уламки двох стародавніх кораблів. Особливий інтерес для них становило судно Сан-Хосе, яке експерти прозвали "святим Граалем" іспанських колоніальних аварій корабля. Інші виявлені знахідки включають золоті зливки, монети, гармати та неушкоджений китайський столовий сервіз.