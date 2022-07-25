В Італії виявлено давньоримський вантаж на місці аварії корабля 2000-річної давності (відео)

На думку археологів, вантаж корабля використовувався для ремонту деяких прибережних вілл. Таранто було усіяне ними, а також фермами з розкішними особняками.

Під час свого недавнього дослідження в Італії Фабіо Матакк'єра, дайвер та активіст-еколог, зробив неймовірне відкриття. Він виявив місце затоплення римського корабля, який затонув близько 2000 років тому, оголивши вантаж корабля, пише TYP World.

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Матакк'єра знайшов кілька сотень плиток та предметів під піском і серед скель біля узбережжя Таранто, у південному регіоні південно-східної області Італії — Апулії.

Дані, зібрані дайвером, потім були проаналізовані археологами, які підтвердили, що корабель зазнав аварії десь між І та IV століттями н.е.

На думку археологів, вантаж судна використовувався для ремонту деяких прибережних вілл, оскільки узбережжя Таранто було усіяне сільськими віллами та фермами з розкішними особняками біля моря. Прибережні вілли, як правило, належали багатим або впливовим людям і були обладнані приймальними, прикрашеними мозаїкою, портиками, тодішніми спа-центрами, приміщеннями для прислуги і цистернами для водопостачання.

Під час свого занурення Матакк'єра також виявив залізний якір із переломом у шпинделі. Це дозволяє припустити, що перед тим, як затонути, корабель сильно постраждав, ймовірно, через сильну хвилю, яка штовхнула його до берега.

Нагадаємо, що раніше неподалік єгипетського міста Олександрії експерти знайшли затонулий давньогрецький корабель. Як зазначають вчені, судно затонуло після того, як у нього потрапили великі блоки із храму Амона. Святилище було знищене під час стихійного лиха десь у II столітті до н.е.

А ось в Англії виявлено найстаріший затонулий корабель у світі. У корпусі судна було виявлено котел для приготування їжі та дві надгробні плити з пурбецького мармуру.