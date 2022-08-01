У Німеччині на дні річки знайшли затонулий 375-річний корабель (фото)

Усе, що залишилося від судна — кілька дерев'яних балок, покритих мідіями та вантаж вапна.

У процесі свого нещодавнього дослідження в річці Траве (північна Німеччина), вчені знайшли затонулий корабель 375-річної давнини, майже на глибині 10 м, пише Gizmodo.

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Група дослідників провела 8 місяців, вивчаючи затонулий корабель і визначила, що разом із ганзейським кораблем затонуло 150 барелів вантажу. Незалежне датування колод корабля у трьох різних лабораторіях показало, що судно збудували в середині XVII століття.

[ + – ] Вантажем корабля було негашене вапно, яке використовувалося для приготування будівельного розчину та штукатурки

Як додав археолог Фріц Юргенс із Кільського університету, вантажем корабля було негашене вапно, яке використовувалося для приготування будівельного розчину та штукатурки. Початковий аналіз уламків показав, що корабель сів на мілину на одному з вигинів річки, а пошкодження внаслідок пригоди призвели до того, що судно затонуло.

Усе, що залишилося від корабля — це кілька дерев'яних балок, покритих мідіями, та вантаж вапна. Археологи підрахували, що довжина корабля становила від 19 м до 24 футів.

Хоча затонуле судно складається переважно з дерева і тому не становить особливого інтересу для людей, які розграбують уламки на металобрухт, він стикається з іншими погрозами — колоди і відкритий вантаж схильні до ризику ерозії. Крім того, деякі ділянки аварії були заражені корабельним хробаком, групою молюсків, відомих тим, що вони поїдають дерев'яні судна та причали.

[ + – ] Графік ймовірної конструкції корабля та схема розташування затонулого судна

У цьому немає нічого дивного, оскільки корабель, що затонув, знаходиться на дні жвавого судноплавного каналу. Ерозія і нестримне зараження корабельними хробаками можуть пояснити, чому все, що залишилося від німецького вантажного корабля — це кілька колод і вантаж вапна.

Як правило, чим менше кисню у воді, тим краще зберігаються затонулі судна, оскільки органічний матеріал не розкладається так швидко. Ось чому найстаріша у світі відома неушкоджена аварія корабля, 2 400-річне грецьке торгове судно завдовжки 22 м, лежить практично незайманим на дні Чорного моря.

Нагадаємо, що раніше В Італії знайшли давньоримський вантаж на місці аварії корабля 2 000-річної давності. Інші знахідки враховують залізний якір із переломом у шпинделі та сотні плиток.