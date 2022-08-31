У Німеччині в могилі жінки знайшли 1400-річний розкладний стілець (фото)

Знахідка зроблена із заліза і зустрічається вкрай рідко, це лише другий предмет раннього Середньовіччя, виявлений у Німеччині.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у німецькій комуні Штайнсфельд, археологи розкопали 1400-річний розкладний стілець із ранньосередньовічної жіночої могили, пише Arkeonews.

Складаний стілець зроблений із заліза і зустрічається вкрай рідко, це лише другий предмет раннього Середньовіччя, виявлений у Німеччині. Розкладний стілець має розміри приблизно 70 х 45 сантиметрів і датується кінцем VI століття.

За оцінками вчених, жінка померла у віці від 40 до 50 років. Експерти вважають, що стілець похований разом з нею як могильний інвентар.

[ + – ] За оцінками вчених, жінка померла у віці від 40 до 50 років

Крім того, археологи виявили на її шиї нитку з маленьких різнокольорових скляних намистин, а на поясі дві підвіски з брошкою: одна з бантами, інша з альмандинового диска, великою бусиною міліофіорою та пряслицем. А ось біля ніг померлої, поряд зі складним стільцем лежала ще й кістка тварини.

Залишки дерев'яної обшивки вказують на закриту камеру поховання. Поряд із могилою жінки фахівці також знайшли могилу чоловіка, розташовану майже паралельно та орієнтовану із заходу на схід. Померлий мав повний комплект зброї (спис, щит, лопата), а також поясний ремінь із бронзовою пряжкою та поясну сумку.

[ + – ] Великий намист міллефіорі

"Ця знахідка, яка на перший погляд здається такою сучасною, є абсолютною рідкістю і найбільшим культурно-історичним інтересом, оскільки дає уявлення про похоронний інвентар видних верств населення і про раннє використання меблів", — пояснили вчені.

Нагадаємо, що раніше в Німеччині зробили інше не менш цікаве відкриття. Так дослідники виявили на дні річки затонулий корабель. Вік знахідки становить 375 років, але все, що від неї залишилося лише кілька дерев'яних балок і вантаж вапна.