Мама сделала себе "новые брови": семья совсем не была к этому готова (фото)

Один из сыновей женщины назвал изменение в ее внешности "жутким", а другой заявил, что мамины глазные яблоки теперь выглядят странно.

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38-летняя Натали Грюндл из Айдахо, что в США, поделилась видеозаписью неожиданной реакции всей семьи на ее "новые брови". Видео, опубликованное в Instagram, собрало более трех миллионов просмотров и восемь тысяч лайков, демонстрируя искренние эмоции мужа и сыновей женщины.

Мать четверых детей недавно сделала комплексную процедуру для бровей, которая включала восковую эпиляцию, тонирование и ламинирование, что стоило ей 85 долларов. Как оказалось, родные женщины были "очень неуверенны" относительно нового образа.

"Моему мужу и сыновьям они сначала не понравились. Я очень рада, что сняла их реакцию, потому что они не стеснялись сказать, что изменения заметны", — рассказала Грюндл в интервью Newsweek.

Муж и сыновья были удивлены

На видео возлюбленный Натали заявляет, что брови "слишком темные" и "слишком резкие". Один из сыновей называет изменение "жутким", а другой заявляет, что мамины "глазные яблоки" теперь выглядят странно, и ему это не нравится.

Когда в конце ролика зрители наконец увидели брови Натальи, многие удивились, что реакция семьи была такой драматичной. Комментаторы отмечали, что брови действительно стали темнее, однако они вряд ли заслуживают такой бурной реакции.

Натали Грюндл с новыми бровями Фото: Instagram

"Перед тем, как мастер показала мне результат, она предупредила, что первые дни брови будут выглядеть слишком темными. К тому же для меня как блондинки они стали намного заметнее, чем были раньше", — объяснила Натали.

Через два дня после процедуры женщина привыкла к новому образу и теперь довольна результатом. "На самом деле брови мне очень нравятся! Я в восторге. Думаю, эти парни просто не понимают красоты", — подытожила многодетная мать.

Реакция зрителей

Большинство зрителей поддержали ее в комментариях.

"Ладно. Эти ребята ничего не понимают. Брови выглядят замечательно!" — написал один из пользователей;

Другой комментатор добавил: "Серьезно, женщины здесь в восторге";

"Честно говоря, после их реакции я ожидала увидеть гигантские черные брови, но они выглядят очень хорошо!".

Напомним, 29-летняя Сэмми-Джо Хейлфорд из Гримсби столкнулась с насмешками из-за своих "самых больших бровей в Великобритании". Прохожие на улице насмехаются над ее внешностью, а в соцсетях пользователи критикуют ее стиль, утверждая, что с такими бровями она не может быть матерью. Несмотря на негатив, женщина не собирается менять свой образ.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела.