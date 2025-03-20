Мама зробила собі "нові брови": родина зовсім не була до цього готова (фото)

Один із синів жінки назвав зміну в її зовнішності "моторошною", а інший заявив, що мамині очні яблука тепер виглядають дивно.

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38-річна Наталі Грюндл з Айдахо, що в США, поділилася відеозаписом несподіваної реакції всієї родини на її "нові брови". Відео, опубліковане в Instagram, зібрало понад три мільйони переглядів і вісім тисяч вподобайок, демонструючи щирі емоції чоловіка та синів жінки.

Мати чотирьох дітей нещодавно зробила комплексну процедуру для брів, яка включала воскову епіляцію, тонування та ламінування, що коштувало їй 85 доларів. Як виявилося, рідні жінки були "дуже невпевнені" щодо нового образу.

"Моєму чоловікові та синам вони спочатку не сподобалися. Я дуже рада, що зняла їхню реакцію, бо вони не соромилися сказати, що зміни помітні", — розповіла Грюндл в інтерв'ю Newsweek.

Чоловік та сини були здивовані

На відео коханий Наталі заявляє, що брови "занадто темні" і "надто різкі". Один із синів називає зміну "моторошною", а інший заявляє, що мамині "очні яблука" тепер виглядають дивно, і йому це не подобається.

Коли в кінці ролика глядачі нарешті побачили брови Наталі, багато хто здивувався, що реакція сім’ї була такою драматичною. Коментатори зазначали, що брови справді стали темнішими, однак вони навряд чи заслуговують на таку бурхливу реакцію.

Наталі Грюндл з новими бровами Фото: Instagram

"Перед тим, як майстер показала мені результат, вона попередила, що перші дні брови виглядатимуть надто темними. До того ж для мене як блондинки вони стали набагато помітнішими, ніж були раніше", — пояснила Наталі.

Через два дні після процедури жінка звикла до нового образу і тепер задоволена результатом. "Насправді брови мені дуже подобаються! Я в захваті. Думаю, ці хлопці просто не розуміють краси", — підсумувала багатодітна матір.

Реакція глядачів

Більшість глядачів підтримали її в коментарях.

"Гаразд. Ці хлопці нічого не тямлять. Брови мають чудовий вигляд!" — написав один із користувачів;

Інша коментаторка додала: "Серйозно, жінки тут у захваті";

"Чесно кажучи, після їхньої реакції я очікувала побачити гігантські чорні брови, але вони виглядають дуже гарно!".

Нагадаємо, 29-річна Семмі-Джо Хейлфорд із Грімсбі зіткнулася з глузуванням через свої "найбільші брови у Великій Британії". Перехожі на вулиці насміхаються з її зовнішності, а в соцмережах користувачі критикують її стиль, стверджуючи, що з такими бровами вона не може бути матір’ю. Попри негатив, жінка не збирається змінювати свій образ.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала.