Жінка з "найбільшими бровами" каже, що у неї через зовнішність хочуть відібрати дитину

Семмі-Джо Хейлфорд почала користуватися рідким лайнером для збільшення брів рік тому, коли змінила імідж.

Related video

29-річній Семмі-Джо Хейлфорд з Грімсбі сказали, що вона не може бути матір'ю через її "найбільші брови у Великій Британії". З жінки постійно насміхаються на вулиці, а також критикують у соціальних мережах, однак вона не планує нічого змінювати. Про це пише видання Daily Star.

"Люди кажуть, що я не можу виховувати дитину, і збираються дзвонити в соціальні служби через мої густі брови. Втім, це ж не визначає, хороша я мати чи ні", — розповідає в ексклюзивному інтерв'ю Семмі-Джо, яка працює повний робочий день.

Вона почала користуватися рідким лайнером для збільшення брів рік тому, коли змінила імідж.

З Семмі-Джо постійно насміхаються на вулиці, а також критикують у соціальних мережах Фото: Sammie-Jo Hailford

"Я не є прихильницею сьогоднішніх стандартів краси. Відчуваю, що люди вважають себе вродливими лише тоді, коли відповідають стандартам, а я просто не згодна з цим. Спочатку брови були нормального розміру, а з часом стали більшими, бо мені подобається мати інший вигляд. Навіть створила хештег під назвою "Чим більші брови, тим більший хлопець". Саме так відповідаю усім", — каже британка.

Друзі переконали Семмі-Джо зареєструватися у TikTok, де на неї підписалась велика аудиторія. Попри деякі жорстокі коментарі, зовнішність жінки привертає увагу чоловіків.

"Люди кажуть, що у мене немає хлопців через великі брови, але це неправда. У моїй поштовій скриньці чимало листів від чоловіків, які пишуть, що я красива, і хочуть зі мною зустрічатися. Оскільки вони у першу чергу згадують про брови, то, можливо, є якийсь фетиш", — додає вона.

Попри тролінг, Семмі-Джо прагне використовувати соціальні мережі, щоб заохочувати людей бути самими собою.

"У мене було не найкраще життя. Я зазнала багато травм і знущань від людей. Думаю, за останні три роки знайшла себе й завдяки терапії усвідомила, що я гідна уваги, незалежно від того, який вигляд маю", — переконана Хейлфорд.

Семмі-Джо зі своєю дочкою Фото: Sammie-Jo Hailford

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відома блогерка Міа Діо несподівано зізналась, що її краса, яку часто називають "подарунком від Бога", насправді є результатом численних пластичних операцій. Їх вартість сягає 38 тисяч доларів.

А от 33-річна Анжела Хатчінсон з Великої Британії соромилась свого подвійного підборіддя ще з підліткового віку. З часом їй вдалося помітно схуднути, але це не допомогло позбутися дефекту, тож жінка зважилась на пластичну операцію і не пошкодувала.