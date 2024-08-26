Женщина с "самыми большими бровями" говорит, что у нее из-за внешности хотят отобрать ребенка

Сэмми-Джо Хейлфорд начала пользоваться жидким лайнером для увеличения бровей год назад, когда сменила имидж.

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29-летней Сэмми-Джо Хейлфорд из Гримсби сказали, что она не может быть матерью из-за ее "самых больших бровей в Великобритании". Над женщиной постоянно насмехаются на улице, а также критикуют в социальных сетях, однако она не планирует ничего менять. Об этом пишет издание Daily Star.

"Люди говорят, что я не могу воспитывать ребенка, и собираются звонить в социальные службы из-за моих густых бровей. Впрочем, это же не определяет, хорошая я мать или нет", — рассказывает в эксклюзивном интервью Сэмми-Джо, которая работает полный рабочий день.

Она начала пользоваться жидким лайнером для увеличения бровей год назад, когда сменила имидж.

С Сэмми-Джо постоянно насмехаются на улице, а также критикуют в социальных сетях Фото: Sammie-Jo Hailford

"Я не являюсь сторонницей сегодняшних стандартов красоты. Чувствую, что люди считают себя красивыми только тогда, когда соответствуют стандартам, а я просто не согласна с этим. Сначала брови были нормального размера, а со временем стали больше, потому что мне нравится выглядеть по-другому. Даже создала хэштег под названием "Чем больше брови, тем больше парень". Именно так отвечаю всем", — говорит британка.

Друзья убедили Сэмми-Джо зарегистрироваться в TikTok, где на нее подписалась большая аудитория. Несмотря на некоторые жестокие комментарии, внешность женщины привлекает внимание мужчин.

"Люди говорят, что у меня нет парней из-за больших бровей, но это неправда. В моем почтовом ящике немало писем от мужчин, которые пишут, что я красивая, и хотят со мной встречаться. Поскольку они в первую очередь вспоминают о бровях, то, возможно, есть какой-то фетиш", — добавляет она.

Несмотря на троллинг, Сэмми-Джо стремится использовать социальные сети, чтобы поощрять людей быть самими собой.

"У меня была не самая лучшая жизнь. Я пережила много травм и издевательств от людей. Думаю, за последние три года нашла себя и благодаря терапии осознала, что я достойна внимания, независимо от того, как я выгляжу", — убеждена Хейлфорд.

Сэмми-Джо со своей дочерью Фото: Sammie-Jo Hailford

Напомним, ранее Фокус писал, что известная блогерша Миа Дио неожиданно призналась, что ее красота, которую часто называют "подарком от Бога", на самом деле является результатом многочисленных пластических операций. Их стоимость достигает 38 тысяч долларов.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела.