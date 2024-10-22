Украинец в Польше, который умирает от рака, ищет тех, кто может усыновить его сына

8-летний Эмиль Мельник может остаться без родителей. В декабре прошлого года его мама умерла от рака, и уже через 2 месяца его отец Николай узнал, что имеет онкозаболевание в неоперабельной стадии.

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В Польше украинец Николай Мельник ищет усыновителей для своего сына. Мужчина имеет неизлечимую стадию рака. Об этом сообщают в группе "Варшава Лайф" в сети.

Украинец с сыном живут в городе Седльце недалеко от Варшавы. 8-летний Эмиль Мельник может остаться без родителей. В декабре прошлого года его мама Елена умерла от рака, и уже через 2 месяца его отец Николай узнал, что имеет рак легких в неоперабельной стадии. Врачи сообщили, что надежды на спасение жизни нет.

Николай с сыном

Сам Николай родом из Украины. Мужчина понимает, что ему осталось немного времени, поэтому он отчаянно ищет новую семью для своего сына.

Мальчик имеет проблемы со здоровьем — он родился недоношенным, одна почка у него отсутствует, а другая — работает только на 40%. Поэтому медики подключили к его телу специальный мешок для сбора мочи, который стал необходимым элементом жизни ребенка.

Николай с 8-летним сыном Эмилем

Сейчас Николай не работает, и они с сыном живут на пособие по потере кормильца — 1600 злотых, а также на пособие 800+.

Николай понимает, что процесс поиска новой семьи может быть сложным, но надеется, что найдутся добрые люди, которые согласятся принять Эмиля в свою семью.

"Мой сын, несмотря на свои проблемы — обычный веселый ребенок. Я не могу представить его в детском доме. Я верю, что кто-то захочет дать ему тепло и любовь", — говорит Николай.

Местные СМИ и украинские дипломаты эту историю не комментировали. Мальчик имеет польское гражданство.

Напомним, что в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами. Поляки сначала избили грузин на улице, а потом ворвались в хостел, где жили украинцы. В полицию обратился владелец фирмы, где они работали.