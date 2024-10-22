Украинец в Польше, который умирает от рака, ищет тех, кто может усыновить его сына
8-летний Эмиль Мельник может остаться без родителей. В декабре прошлого года его мама умерла от рака, и уже через 2 месяца его отец Николай узнал, что имеет онкозаболевание в неоперабельной стадии.
В Польше украинец Николай Мельник ищет усыновителей для своего сына. Мужчина имеет неизлечимую стадию рака. Об этом сообщают в группе "Варшава Лайф" в сети.
Украинец с сыном живут в городе Седльце недалеко от Варшавы. 8-летний Эмиль Мельник может остаться без родителей. В декабре прошлого года его мама Елена умерла от рака, и уже через 2 месяца его отец Николай узнал, что имеет рак легких в неоперабельной стадии. Врачи сообщили, что надежды на спасение жизни нет.
Сам Николай родом из Украины. Мужчина понимает, что ему осталось немного времени, поэтому он отчаянно ищет новую семью для своего сына.
Мальчик имеет проблемы со здоровьем — он родился недоношенным, одна почка у него отсутствует, а другая — работает только на 40%. Поэтому медики подключили к его телу специальный мешок для сбора мочи, который стал необходимым элементом жизни ребенка.
Сейчас Николай не работает, и они с сыном живут на пособие по потере кормильца — 1600 злотых, а также на пособие 800+.
Николай понимает, что процесс поиска новой семьи может быть сложным, но надеется, что найдутся добрые люди, которые согласятся принять Эмиля в свою семью.
"Мой сын, несмотря на свои проблемы — обычный веселый ребенок. Я не могу представить его в детском доме. Я верю, что кто-то захочет дать ему тепло и любовь", — говорит Николай.
Местные СМИ и украинские дипломаты эту историю не комментировали. Мальчик имеет польское гражданство.
Напомним, что в Польше "общественный патруль" напал на хостел с украинцами. Поляки сначала избили грузин на улице, а потом ворвались в хостел, где жили украинцы. В полицию обратился владелец фирмы, где они работали.