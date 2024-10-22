Українець у Польщі, який помирає від раку, шукає тих, хто може всиновити його сина

8-річний Еміль Мельник може залишитись без батьків. У грудні минулого року його мама померла від раку, і вже за 2 місяці його батько Микола дізнався, що має онкозахворювання у неоперабельній стадії.

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У Польщі українець Микола Мельник шукає усиновлювачів для свого сина. Чоловік має невиліковну стадію раку. Про це повідомляють в групі "Варшава Лайф" в мережі.

Українець з сином мешкають в місті Седльце недалеко від Варшави. 8-річний Еміль Мельник може залишитись без батьків. У грудні минулого року його мама Олена померла від раку, і вже за 2 місяці його батько Микола дізнався, що має рак легень у неоперабельній стадії. Лікарі повідомили, що надії на врятування життя немає.

Микола із сином

Сам Микола родом із України. Чоловік розуміє, що йому залишилося небагато часу, тому він відчайдушно шукає нову сім'ю для свого сина.

Хлопчик має проблеми зі здоров'ям — він народився недоношеним, одна нирка в нього відсутня, а інша — працює лише на 40%. Через це медики підключили до його тіла спеціальний мішок для збирання сечі, який став необхідним елементом життя дитини.

Микола з 8-річним сином Емілем

Зараз Микола не працює, і вони із сином живуть на допомогу по втраті годувальника – 1600 злотих, а також на допомогу 800+.

Микола розуміє, що процес пошуку нової сім'ї може бути складним, але сподівається, що знайдуться добрі люди, які погодяться прийняти Еміля до своєї родини.

"Мій син, попри свої проблеми – звичайна весела дитина. Я не можу уявити його у дитячому будинку. Я вірю, що хтось захоче дати йому тепло та кохання", – каже Микола.

Місцеві ЗМІ і українські дипломати цю історію не коментували. Хлопчик має польське громадянство.

Нагадаємо, що у Польщі "громадський патруль" напав на хостел з українцями. Поляки спершу побили грузинів на вулиці, а потім вдерлися до хостела, де мешкали українці. До поліції звернувся власник фірми, де вони працювали.