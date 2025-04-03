"Такой меня создал Бог": невеста пришла на свадьбу без макияжа, чем это закончилось

25-летняя Калинн Чепмен из Нэшвилла, штат Теннесси (США), решила пойти против течения и появилась на свадьбе без косметики. Ее видео собрало более 21 миллиона просмотров и вызвало бурные дискуссии в сети.

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Эта запись впервые появилась на ее странице в TikTok.

В кадре Калинн, одетая в белое платье с фатой и завитыми волосами, за восемь минут до торжественной церемонии позирует перед камерой без макияжа.

"Я чувствую себя самой красивой, когда выгляжу естественно. Лучшее — это просто быть такой, какой меня создал Бог", — написала девушка в описании к ролику.

В следующем клипе Калинн объяснила, что ее выбор основывается на специфике воспитания еще с детства: она выросла в церкви, где не разрешалось пользоваться макияжем.

"Люди предположили, что я ненавижу девушек, которые решили наносить макияж, или якобы считаю себя лучше их. Я пересмотрела много видео с макияжем невест — они замечательные. Просто хотела поделиться своим опытом" — рассказала женщина.

Реакция сети

Реакция пользователей TikTok оказалась неоднозначной.

"Давайте это нормализуем!" — написал один пользователь;

"Люди просто злятся, потому что она выглядит потрясающе без макияжа. Вы все можете только мечтать", — отметил другой.

Однако хватало и критических отзывов: "Девушка, у тебя был проклятый день".

Напомним, ранее Фокус писал, что художницу Ребекку Лорд-Джонсон пригласили на свадьбу в Виктории (Австралия), чтобы она создала портрет молодоженов в роскошных интерьерах. Однако, когда невеста Абрида прибыла на место и решила посмотреть на картину еще в процессе работы, ее реакция оказалась неоднозначной. Этот момент зафиксировали на видео, и ролик с ее контрастными эмоциями быстро стал вирусным, набрав более 56 миллионов просмотров.

Тем временем 23-летняя невеста Дженнифер Мейер из Миннесоты (США) потратила более $600 на свадебные приглашения. Однако, когда все открытки уже были разосланы гостям, она обнаружила в них небольшую, но досадную орфографическую ошибку.