Сюрприз із 1996 року: наречена відкрила весільний подарунок від бабусі, яка померла 28 років тому

Жінка на ім'я Коллін розповіла, що після весілля в травні отримала вінтажну колекцію порцеляни, зібрану її бабусею. Родичка померла, коли їй було лише п'ять років, але заздалегідь підготувала подарунок.

Related video

Відео з незвичайним весільним подарунком від покійної бабусі стало вірусним, зворушивши серця тисяч користувачів. Коллін, наречена зі США, поділилася цим сентиментальним моментом в Instagram.

У коментарях Коллін розповіла, що після весілля в травні отримала від своєї тітки вінтажну колекцію порцеляни, зібрану її бабусею ще 1996 року. Вона померла, коли Коллін було всього п'ять років, але заздалегідь підготувала цей подарунок, який довгі роки зберігався у родичів.

"Коли ти відкриваєш весільний подарунок 28-річної давності й одночасно здійснюєш подорож доріжкою пам'яті", — написала Коллін у підписі до відео.

На кадрах видно, як дівчина акуратно відкриває стару картонну коробку і дістає кожну порцелянову річ, загорнуту в пожовклі газети 1996 року. Уважні користувачі помітили рекламні сторінки з дивовижними за сучасними мірками цінами: буханець хліба за 0,89 долара і упаковка яєць за 1 долар.

Колекція виявилася із серії Evesham Gold від Royal Worcester — біла порцеляна із золотим обідком і зображенням фруктів. Цей набір викликав захват у користувачів:

"Користуйтеся! Не зберігайте для особливих випадків, адже в підсумку він так і залишиться недоторканим";

"Я б боялася розбити хоч одну тарілку, це ж справжній скарб! Який зворушливий подарунок".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переконала чоловіка продати нирку, щоб забрати гроші й втекти з коханцем. Дружина протягом кількох місяців вмовляла чоловіка пожертвувати орган заради майбутньої їхньої дитини. Чоловік довірив своїй супутниці суму в 1 мільйон рупій, але незабаром пошкодував про це.

Також стало відомо, що жінка прокидалася щодня і забувала хто її чоловік. У результаті рідкісного неврологічного стану Неш Піллай прокинулася, вважаючи, що їй знову 17 років. Пам'ять жінки "перезавантажувалася" щохвилини.