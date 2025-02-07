Сюрприз из 1996 года: невеста открыла свадебный подарок от бабушки, умершей 28 лет назад

Женщина по имени Коллин рассказала, что после свадьбы в мае получила винтажную коллекцию фарфора, собранную ее бабушкой. Родственница умерла, когда ей было всего пять лет, но заранее подготовила подарок.

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Видео с необычным свадебным подарком от покойной бабушки стало вирусным, тронув сердца тысяч пользователей. Коллин, невеста из США, поделилась этим сентиментальным моментом в Instagram.

В комментариях Коллин рассказала, что после свадьбы в мае получила от своей тети винтажную коллекцию фарфора, собранную ее бабушкой еще в 1996 году. Она умерла, когда Коллин было всего пять лет, но заранее подготовила этот подарок, который долгие годы хранился у родственников.

"Когда ты открываешь свадебный подарок 28-летней давности и одновременно совершаешь путешествие по дорожке памяти", — написала Коллин в подписи к видео.

На кадрах видно, как девушка аккуратно открывает старую картонную коробку и достает каждую фарфоровую вещь, завернутую в пожелтевшие газеты 1996 года. Внимательные пользователи заметили рекламные страницы с удивительными по современным меркам ценами: буханка хлеба за 0,89 доллара и упаковка яиц за 1 доллар.

Коллекция оказалась из серии Evesham Gold от Royal Worcester — белый фарфор с золотым ободком и изображением фруктов. Этот набор вызвал восторг у пользователей:

"Пользуйтесь! Не храните для особых случаев, ведь в итоге он так и останется нетронутым";

"Я бы боялась разбить хоть одну тарелку, это же настоящее сокровище! Какой трогательный подарок".

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