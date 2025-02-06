"50 первых свиданий": женщина просыпалась каждый день и забывала кто ее муж (фото)

В результате редкого неврологического состояния Неш Пиллай проснулась, полагая, что ей снова 17 лет. Память женщины "перезагружалась" каждую минуту.

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34-летняя Неш Пиллай, чей случай амнезии напоминает сюжеты голливудских фильмов, в буквальном смысле живет в собственной версии "50 первых свиданий". Женщина думала, что ей снова 17 лет, и не могла вспомнить ни своего партнера, 32-летнего Йоханнеса Якопе, ни свою маленькую дочь. Об этом пишет Daily Star.

Состояние Неш вынудило ее заново выстраивать отношения с близкими. Однако со временем ее кратковременная память начала улучшаться, и теперь она может сохранять воспоминания на более длительный срок. В прошлом году у нее родился сын, и теперь она способна помнить мужа и детей.

Неш объединилась с Amazon для создания документального сериала "50 000 первых свиданий", в котором расскажет о своей жизни после амнезии. В нем она подробно описывает трудности, с которыми столкнулась, и поиски методов лечения.

Женщина перенесла травму головного мозга, которая, по мнению неврологов, могла спровоцировать ее состояние Фото: SWNS

Ранее женщина перенесла травму головного мозга, которая, по мнению неврологов, могла спровоцировать ее состояние. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга и предположили, что припадки стали причиной значительного нарушения памяти.

На протяжении всего испытания Йоханнес оставался рядом с Неш, поддерживал ее и помогал адаптироваться к новой реальности. Несмотря на постоянные "заново знакомства", она всегда чувствовала, что он является ее опорой. В итоге пара обручилась, а в марте 2024 года отметила рождение сына.

Неш продолжает бороться за восстановление, испытывая головные боли, недомогание и тремор. В рамках документального сериала она консультируется с нейробиологом Морганом Баренсом из Университета Торонто, пытаясь глубже разобраться в своем состоянии.

"Мы до сих пор так мало знаем о человеческом мозге, поэтому поиск лечения похож на бросание спагетти в стену и надежду, что что-то прилипнет", — отметила она.

Тем не менее Неш надеется, что ее история поможет другим людям. Премьера документального сериала "50 000 первых свиданий" состоится 11 февраля.

Ранее Фокус сообщал, что женщина убедила мужа продать почку, чтобы забрать деньги и сбежать с любовником. Жена в течение нескольких месяцев уговаривала мужчину пожертвовать орган ради будущего их ребенка. Муж доверил своей спутнице сумму в 1 миллион рупий, но вскоре пожалел об этом.

Также стало известно, что женщина рассказала о списке дел, которые нужно успеть сделать до 30 лет. Подобная традиция становится все более популярной. Рейчел Уорд стремится воплотить свои планы в жизнь и создать воспоминания, которые она сохранит на долгие годы.