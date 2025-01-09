Новый тренд: женщина рассказала о списке дел, которые нужно успеть сделать до 30 лет (видео)

Традиция составления списков дел становится все более популярной. Рейчел Уорд стремится воплотить свои планы в жизнь и создать воспоминания, которые она сохранит на долгие годы.

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30-летие – это важная веха в жизни, и для одной жительницы Калифорнии этот переход стал стимулом для создания особого списка целей. Рейчел Уорд, популярная пользовательница TikTok, поделилась своим планом "30 до 30" в коротком ролике, который быстро стал вирусным, собрав тысячи комментариев и идей от подписчиков.

В видео, опубликованном на ее аккаунте @rachelwardxo 21 декабря, Рейчел рассказала, что ей скоро исполнится 29 лет, и она хочет провести последний год до 30 лет с максимальной пользой. Она обратилась к своим подписчикам с просьбой о помощи в составлении списка из 30 значимых дел, которые нужно успеть сделать до ее дня рождения.

"Мне нужно поработать над тем, чтобы у меня был свой список 30 дел до 30 лет. Я вступаю в последний год своей двадцатилетней жизни, и мне нужно сделать 30 дел, которые помогут мне лучше понять себя и подготовиться к следующему десятилетию", — сказала она.

Идея быстро нашла отклик у ее аудитории. В комментариях пользователи делились своими предложениями — от одиночных путешествий и чтения книг до крупных финансовых целей. Некоторые зрители рассказывали о своих собственных списках, которые включали такие пункты, как посещение 30 стран, участие в марафоне или даже приготовление всех рецептов из одной кулинарной книги.

"Путешествие в одиночку, 30 первых свиданий или чтение 30 книг по самопомощи — это вдохновляет!" — написал один из подписчиков. Другие делились своими идеями, предлагая финансовые цели, такие как накопление 30 000 долларов, или рассказывали о своих опытах.

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