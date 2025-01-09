Новий тренд: жінка розповіла про список справ, які потрібно встигнути зробити до 30 років (відео)

Традиція складання списків справ стає дедалі популярнішою. Рейчел Ворд прагне втілити свої плани в життя і створити спогади, які вона збереже на довгі роки.

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30-річчя — це важлива віха в житті, і для однієї мешканки Каліфорнії цей перехід став стимулом для створення особливого списку цілей. Рейчел Ворд, популярна користувачка TikTok, поділилася своїм планом "30 до 30" у короткому ролику, який швидко став вірусним, зібравши тисячі коментарів та ідей від підписників.

У відео, опублікованому на її акаунті @rachelwardxo 21 грудня, Рейчел розповіла, що їй скоро виповниться 29 років, і вона хоче провести останній рік до 30 років з максимальною користю. Вона звернулася до своїх передплатників із проханням про допомогу в складанні списку з 30 значущих справ, які потрібно встигнути зробити до її дня народження.

"Мені потрібно попрацювати над тим, щоб у мене був свій список 30 справ до 30 років. Я вступаю в останній рік свого двадцятирічного життя, і мені потрібно зробити 30 справ, які допоможуть мені краще зрозуміти себе і підготуватися до наступного десятиліття", — сказала вона.

Ідея швидко знайшла відгук у її аудиторії. У коментарях користувачі ділилися своїми пропозиціями — від поодиноких подорожей і читання книг до великих фінансових цілей. Деякі глядачі розповідали про свої власні списки, які включали такі пункти, як відвідування 30 країн, участь у марафоні або навіть приготування всіх рецептів з однієї кулінарної книги.

"Подорож наодинці, 30 перших побачень або читання 30 книг із самодопомоги — це надихає!" — написав один із підписників. Інші ділилися своїми ідеями, пропонуючи фінансові цілі, як-от накопичення 30 000 доларів, або розповідали про свої досвіди.

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