"50 перших побачень": жінка прокидалася щодня і забувала хто її чоловік (фото)

У результаті рідкісного неврологічного стану Неш Піллай прокинулася, вважаючи, що їй знову 17 років. Пам'ять жінки "перезавантажувалася" щохвилини.

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34-річна Неш Піллай, чий випадок амнезії нагадує сюжети голлівудських фільмів, у буквальному сенсі живе у власній версії "50 перших побачень". Жінка думала, що їй знову 17 років, і не могла пригадати ні свого партнера, 32-річного Йоганнеса Якопе, ні свою маленьку доньку. Про це пише Daily Star.

Стан Неш змусив її заново вибудовувати стосунки з близькими. Однак із часом її короткочасна пам'ять почала поліпшуватися, і тепер вона може зберігати спогади на більш тривалий термін. Минулого року в неї народився син, і тепер вона здатна пам'ятати чоловіка і дітей.

Неш об'єдналася з Amazon для створення документального серіалу "50 000 перших побачень", у якому розповість про своє життя після амнезії. У ньому вона детально описує труднощі, з якими зіткнулася, і пошуки методів лікування.

Жінка перенесла травму головного мозку, яка, на думку неврологів, могла спровокувати її стан Фото: SWNS

Раніше жінка перенесла травму головного мозку, яка, на думку неврологів, могла спровокувати її стан. Лікарі діагностували в неї струс мозку і припустили, що напади стали причиною значного порушення пам'яті.

Упродовж усього випробування Йоганнес залишався поруч із Неш, підтримував її та допомагав адаптуватися до нової реальності. Попри постійні "заново знайомства", вона завжди відчувала, що він є її опорою. Зрештою пара заручилася, а в березні 2024 року відзначила народження сина.

Неш продовжує боротися за відновлення, відчуваючи головний біль, нездужання і тремор. У рамках документального серіалу вона консультується з нейробіологом Морганом Баренсом з Університету Торонто, намагаючись глибше розібратися у своєму стані.

"Ми досі так мало знаємо про людський мозок, тому пошук лікування схожий на кидання спагеті в стіну і надію, що щось прилипне", — зазначила вона.

Проте Неш сподівається, що її історія допоможе іншим людям. Прем'єра документального серіалу "50 000 перших побачень" відбудеться 11 лютого.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка переконала чоловіка продати нирку, щоб забрати гроші і втекти з коханцем. Дружина протягом кількох місяців вмовляла чоловіка пожертвувати орган заради майбутньої їхньої дитини. Чоловік довірив своїй супутниці суму в 1 мільйон рупій, але незабаром пошкодував про це.

Також стало відомо, що жінка розповіла про список справ, які потрібно встигнути зробити до 30 років. Подібна традиція стає дедалі популярнішою. Рейчел Ворд прагне втілити свої плани в життя та створити спогади, які вона збереже на довгі роки.