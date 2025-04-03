"Такою мене створив Бог": наречена прийшла на весілля без макіяжу, чим це закінчилось

25-річна Калінн Чепмен з Нешвілла, штат Теннессі (США), вирішила піти проти течії й з’явилась на весіллі без косметики. Її відео зібрало понад 21 мільйон переглядів та викликало бурхливі дискусії в мережі.

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Цей запис вперше з’явився на її сторінці у TikTok.

У кадрі Калінн, одягнена в білу сукню з фатою та завитим волоссям, за вісім хвилин до урочистої церемонії позує перед камерою без макіяжу.

"Я почуваюся найкрасивішою, коли виглядаю природно. Найкраще — це просто бути такою, якою мене створив Бог", — написала дівчина в описі до ролика.

У наступному кліпі Калінн пояснила, що її вибір ґрунтується на специфіці виховання ще з дитинства: вона виросла в церкві, де не дозволялося користуватися макіяжем.

"Люди припустили, що я ненавиджу дівчат, які вирішили наносити макіяж, або нібито вважаю себе кращою за них. Я переглянула багато відео з макіяжем наречених — вони чудові. Просто хотіла поділитися своїм досвідом" — розповіла жінка.

Реакція мережі

Реакція користувачів TikTok виявилася неоднозначною.

"Давайте це нормалізуємо!" — написав один користувач;

"Люди просто зляться, тому що вона виглядає приголомшливо без макіяжу. Ви всі можете тільки мріяти", — зазначив інший.

Проте не бракувало й критичних відгуків: "Дівчино, у тебе був клятий день".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що художницю Ребеку Лорд-Джонсон запросили на весілля у Вікторії (Австралія), щоб вона створила портрет молодят у розкішних інтер’єрах. Однак, коли наречена Абріда прибула на місце й вирішила подивитися на картину ще в процесі роботи, її реакція виявилася неоднозначною. Цей момент зафіксували на відео, і ролик із її контрастними емоціями швидко став вірусним, набравши понад 56 мільйонів переглядів.

Тим часом 23-річна наречена Дженніфер Меєр із Міннесоти (США) витратила понад $600 на весільні запрошення. Проте, коли всі листівки вже були розіслані гостям, вона виявила в них невелику, але прикру орфографічну помилку.