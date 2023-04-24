Алкоголь не облегчает боль: ученые развенчали миф и предупреждают о худших последствиях

Команда Scripps Research обнаружила, как хроническое употребление алкоголя может привести к усилению боли и повышенной чувствительности через два разных молекулярных механизма.

Related video

Известно, что алкоголь вызывает немало проблем со здоровьем. Среди его многочисленных негативных последствий потенциал к усилению боли и повышенной чувствительности, пишет SciTechDaily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

В исследовании, опубликованном 12 апреля 2023 года в British Journal of Pharmacology, приводятся убедительные доказательства того, как употребление алкоголя и абстиненция (Алкогольный абстинентный синдром) могут привести к повышению болевой чувствительности.

Полученные результаты могут иметь значительные последствия для разработки новых лекарственных мишеней для лечения связанной с алкоголем хронической боли и повышенной чувствительности.

По словам старшего автора исследования, Марисы Роберто, доктора философии, профессора неврологии в Scripps Research, "существует настоятельная необходимость лучше понять двустороннюю связь между хронической болью и алкогольной зависимостью".

Боль является как широко распространенным симптомом у пациентов, страдающих от алкогольной зависимости, так и причиной, побуждающей людей снова начать пить.

В исследовании сравнивались три группы взрослых мышей: чрезмерно пьющие, умеренно пьющие и те, которым никогда не давали алкоголь. Результаты показали, что у мышей с алкогольной зависимостью наблюдалась аллодиния (боль вследствие воздействия раздражителей, обычно ее не вызывающих) во время отмены алкоголя, а последующий прием алкоголя значительно снижал болевую чувствительность.

Более того, у половины мышей, не зависимых от алкоголя, наблюдались признаки повышения болевой чувствительности во время отмены алкоголя, но эта нейропатия не восстанавливалась при повторном воздействии алкоголя.

Пути воспаления были повышены как у животных с алкогольной зависимостью, так и у животных без зависимости, но специфические молекулы были повышены только у зависимых мышей. Это говорит о том, что различные молекулярные механизмы могут управлять двумя типами боли, что подчеркивает важность разработки различных методов лечения для каждого типа.

Первый автор исследования, Виттория Боргонетти, доктор философии, объясняет: "Эти два типа боли сильно различаются, поэтому важно уметь различать их и разрабатывать различные способы лечения каждого типа".

Сейчас исследователи сосредоточены на том, как эти молекулы могут быть использованы для диагностики или лечения хронических болевых состояний, связанных с алкоголем. Конечной целью является выявление новых потенциальных молекулярных мишеней, которые могут быть использованы для различения этих типов боли и потенциально могут быть использованы в будущем для разработки терапии.

Ранее Фокус писал, как можно сократить употребление алкоголя. Увеличивая доступ к здоровым вариантам напитков и изменяя размеры посуды, мы можем сократить потребление потенциально вредных веществ.