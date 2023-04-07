Меньше градус. Ученые выяснили, как сократить употребление алкоголя

Исследование Кембриджского университета показало, что представление покупателям алкогольной продукции в Интернете большего количества безалкогольных напитков приводит к значительному сокращению покупок алкоголя.

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В ходе исследования 737 взрослых жителей Англии и Уэльса, регулярно покупающих алкоголь через Интернет, попросили выбрать напитки для следующего онлайн-покупки в смоделированном онлайн-супермаркете, где было представлено 64 варианта, включая пиво, сидр, безалкогольные альтернативы пива и сидра, а также безалкогольные напитки. Участники были случайным образом распределены в одну из трех групп, причем каждой группе демонстрировались разные пропорции безалкогольных напитков. Результаты показали, что группа, которой была показана самая высокая доля безалкогольных напитков, выбрала меньше единиц алкоголя — 17,5 единиц, по сравнению с 29,4 единицами в группе, которой была показана самая низкая доля безалкогольных напитков, что составляет примерно 41%, пишет Cambridge Independent.

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Исследование показало, что среди участников, подвергавшихся воздействию наибольшей доли безалкогольных напитков, только 52% купленных напитков были алкогольными, по сравнению с 70% напитков, купленных участниками, подвергавшимися воздействию наименьшей доли безалкогольных напитков. Исследователи предполагают, что если безалкогольные напитки станут преобладающими в супермаркетах, то можно будет добиться существенного сокращения покупок алкоголя. Ученые также обнаружили, что общие продажи напитков и доходы от них могут быть относительно неизменными в зависимости от ценообразования на безалкогольные напитки.

Профессор Тереза Марто, директор исследовательского отдела поведения и здоровья подчеркнула, что изменения в окружающей среде могут оказать значительное влияние на наши привычки употребления алкоголя. Увеличивая доступ к более здоровым вариантам напитков и изменяя размеры посуды, мы можем сократить потребление потенциально вредных веществ. Даже небольшие изменения могут изменить ситуацию как на индивидуальном, так и на популяционном уровне.

В ходе исследования некоторые варианты безалкогольных напитков не содержали сахара и были менее калорийными, чем их алкогольные аналоги: в среднем 64 калории на безалкогольный напиток по сравнению с 233 калориями на алкогольный. Однако многие безалкогольные альтернативы по-прежнему содержат значительное количество сахара и калорий. Поэтому исследователи утверждают, что дальнейшее регулирование и политика по снижению содержания и потребления сахара как в алкогольных, так и в безалкогольных напитках необходимы в связи с сопутствующими рисками для здоровья.

Ранее Фокус писал о напитке, который высасывает вашу жизнь. Ученые утверждают, что алкоголь даже в умеренных количествах наносит непоправимый вред организму.