Менше градус. Учені з'ясували, як скоротити вживання алкоголю

Дослідження Кембриджського університету показало, що представлення покупцям алкогольної продукції в Інтернеті більшої кількості безалкогольних напоїв призводить до значного скорочення покупок алкоголю.

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Під час дослідження 737 дорослих жителів Англії та Уельсу, які регулярно купують алкоголь через Інтернет, попросили вибрати напої для наступної онлайн-покупки в змодельованому онлайн-супермаркеті, де було представлено 64 варіанти, включно з пивом, сидром, безалкогольними альтернативами пива та сидру, а також безалкогольними напоями. Учасники були випадковим чином розподілені в одну з трьох груп, причому кожній групі демонструвалися різні пропорції безалкогольних напоїв. Результати показали, що група, якій було показано найвищу частку безалкогольних напоїв, обрала менше одиниць алкоголю — 17,5 одиниць, порівняно з 29,4 одиницями в групі, якій було показано найнижчу частку безалкогольних напоїв, що становить приблизно 41%, пише Cambridge Independent.

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Дослідження показало, що серед учасників, які зазнали впливу найбільшої частки безалкогольних напоїв, тільки 52% куплених напоїв були алкогольними, порівняно з 70% напоїв, куплених учасниками, які зазнали впливу найменшої частки безалкогольних напоїв. Дослідники припускають, що якщо безалкогольні напої стануть переважаючими в супермаркетах, то можна буде домогтися істотного скорочення купівлі алкоголю. Дослідження показало, що загальні продажі напоїв та доходи від них можуть бути відносно незмінними залежно від ціноутворення на безалкогольні напої.

Професорка Тереза Марто, директорка дослідницького відділу поведінки та здоров'я наголосила, що зміни в навколишньому середовищі можуть мати значний вплив на наші звички вживання алкоголю. Збільшуючи доступ до більш здорових варіантів напоїв і змінюючи розміри посуду, ми можемо скоротити споживання потенційно шкідливих речовин. Навіть невеликі зміни можуть змінити ситуацію як на індивідуальному, так та на популяційному рівні.

Під час дослідження деякі варіанти безалкогольних напоїв не містили цукру і були менш калорійними, ніж їхні алкогольні аналоги: в середньому 64 калорії на безалкогольний напій порівняно з 233 калоріями на алкогольний. Однак багато безалкогольних альтернатив та безалкогольних напоїв, як і раніше, містять значну кількість цукру та калорій. Тому дослідники стверджують, що подальше регулювання та політика щодо зниження вмісту та споживання цукру як в алкогольних, так і в безалкогольних напоях необхідні у зв'язку з супутніми ризиками для здоров'я.

Раніше Фокус писав про напій, який висмоктує ваше життя. Вчені стверджують, що алкоголь навіть у помірних кількостях завдає непоправної шкоди організму.