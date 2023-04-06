Висмоктує життя. Вчені назвали напій, який змушує нас старіти та вмирати раніше

Нове дослідження доводить, що регулярне споживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, завдає шкоди нашому організму.

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Не секрет, що алкоголь є токсичною, психоактивною речовиною, здатною викликати залежність. Саме тому кілька десятиліть тому Міжнародне агентство з вивчення раку класифікувало його як канцероген групи 1, тобто групи найвищого ризику, до якої також входять азбест, радіація та тютюн, пише Nation.

Десятиліттями вчені продовжували досліджувати те, як алкоголь впливає на організм і яка доза його споживання є максимально допустимою. Однак нове дослідження вважає, що неважливо, скільки ви п'єте, так чи інакше алкоголь завдає шкоди організму, і що більше ви п'єте, то масштабніші наслідки.

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У новому дослідженні вчені об'єднали результати більш ніж ста досліджень, проведених раніше, в яких взяли участь майже 5 мільйонів осіб. Вивчивши отримані колегами дані, дослідники дійшли висновків, що регулярне вживання алкоголю, навіть у помірних дозах, різко скорочує тривалість життя.

Результати свідчать про те, що люди, які споживали не менше 25 грамів алкоголю, наражалися на ризик смерті від хвороб, пов'язаних з ним. Водночас ризик суттєво зростав, якщо людина споживала близько 45 г алкоголю на день.

Зазначимо, що стандартний напій у більшості країн містить близько 14 грамів алкоголю чи менше. Тобто 25 грамів — приблизно дві пляшки алкогольного напою. Аналіз результатів дослідження свідчить про те, що учасники віком 50 років і молодші, які епізодично вживали алкоголь і були під наглядом дослідників 10 років, мали більші ризики смерті.

Дослідники зазначають, що результати досліджень свідчать про те, що жінки страждають від алкоголю суттєвіше, ніж чоловіки. Так, учасниці досліджень, які випивали близько 25 грамів алкоголю і більше на день, мали вищі ризики смерті, ніж чоловіки, які випивають таку саму кількість алкоголю.

За словами співавтора дослідження Тіма Стоквелла, малим чи помірним споживанням алкоголю вважається вживання принаймні одного з двох допустимих напоїв. Однак результати дослідження вкотре підтверджують рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, в якій йдеться про те, що жодна кількість алкоголю не може бути безпечною для людини.

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