Алкоголь не полегшує біль: вчені розвінчали міф і попереджають про ще гірші наслідки

Команда Scripps Research виявила, як хронічне вживання алкоголю може призвести до посилення болю та підвищеної чутливості через два різні молекулярні механізми.

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Відомо, що алкоголь, повсюдно поширена речовина, яка існує протягом століть, спричиняє чимало проблем зі здоров'ям. Серед його численних негативних наслідків — потенціал до посилення болю та підвищеної чутливості, пише SciTechDaily.

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Дослідження, опубліковане 12 квітня 2023 року в Британському журналі фармакології, надає переконливі докази того, як вживання алкоголю та синдром відміни (Алкогольний абстинентний синдром) можуть призвести до підвищення больової чутливості.

Отримані результати можуть мати важливі дані для розробки нових лікарських засобів для лікування пов'язаного з алкоголем хронічного болю та підвищеної чутливості.

За словами провідної авторки дослідження, Маріси Роберто, докторки філософії, професорки неврології в Scripps Research, існує нагальна потреба краще зрозуміти двосторонній зв'язок між хронічним болем та алкогольною залежністю.

Біль водночас є поширеним симптомом у пацієнтів, які страждають на алкогольну залежність, і причиною, яка спонукає людей знову пити.

У дослідженні порівнювали три групи дорослих мишей: ті, що надмірно п'ють, помірно п'ють і ті, яким ніколи не давали алкоголь. Результати показали, що в мишей з алкогольною залежністю спостерігалася аллодинія (біль внаслідок впливу подразників, що зазвичай його не викликають) під час повністю забирання алкоголю, а подальше вживання алкоголю значно знижувало больову чутливість.

Ба більше, половина мишей, які не залежали від алкоголю, мали ознаки підвищеної больової чутливості під час скачування алкоголю, але ця нейропатія не мала зворотності в разі повторного вживання алкоголю.

Шляхи запалення були підвищені як у залежних, так і в не залежних від алкоголю тварин, але специфічні молекули були підвищені тільки у залежних. Це свідчить про те, що різні молекулярні механізми можуть спричиняти два типи болю, що наголошує на важливості розробки різних методів лікування для кожного типу.

Одна з авторів дослідження, Вітторія Боргонетті (Vittoria Borgonetti), докторка філософії, докторантка в Scripps Research, пояснює: "Ці два типи болю сильно відрізняються, тому важливо вміти їх розрізняти і розробляти різні способи лікування для кожного типу".

Зараз дослідники зосереджені на тому, як ці молекули можна використати для діагностики або лікування хронічного болю, пов'язаного з алкоголем. Кінцевою метою є виявлення нових потенційних молекулярних мішеней, які можна застосувати для розрізнення цих типів болю і, можливо, в майбутньому для розробки терапії.

Раніше Фокус писав, як можна скоротити вживання алкоголю. Збільшуючи доступ до здорових варіантів напоїв і змінюючи розміри посуду, ми можемо скоротити споживання потенційно шкідливих речовин.