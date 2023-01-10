Как меланома становится бессмертной. Ученые поняли механизм защиты раковых клеток от смерти

Группа ученых из Медицинской школы Университета Питтсбурга нашла недостающую часть головоломки того, как опухоли меланомы контролируют свою смертность.

Related video

В опубликованной статье ученые сообщают, как они определили специфические генетические изменения, которые позволяют опухолям быстро расти, а также предотвращают их собственную смерть. Это открытие может иметь серьезные последствия для того, как онкологи понимают меланому и лечат ее, пишет SciTechDaily.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

"Мы сделали то, что, по сути, было очевидно на основе предыдущих фундаментальных исследований и связано с тем, что происходит с пациентами", — сказал Алдер, доцент кафедры легочной медицины, аллергии и интенсивной терапии в Медицинской школе Питта.

Теломеры, защитные колпачки на концах хромосом, необходимы для предотвращения деградации ДНК. В здоровых клетках теломеры становятся короче с каждым циклом репликации, пока они не станут настолько короткими, что клетка больше не может делиться. Нарушения в поддержании длины теломер могут привести к тяжелым заболеваниям. Синдромы коротких теломер приводят к преждевременному старению и смерти, а сверхдлинные теломеры, напротив, связаны с раком.

В течение многих лет ученые наблюдали поразительно длинные теломеры в опухолях меланомы, особенно по сравнению с другими типами рака.

"Существует особая связь между меланомой и поддержанием теломер" — сказал Алдер. "Для превращения меланоцита в рак одно из самых больших препятствий — увековечить себя. Как только он сможет это сделать, он уже на пути к злокачественности".

Фермент теломераза отвечает за удлинение теломер, защиту их от повреждений и предотвращение гибели клеток. Теломераза неактивна в большинстве клеток, но многие виды рака используют мутации в гене теломеразы TERT, которые активируют этот белок и позволяют клеткам продолжать расти. Меланома особенно известна именно этим.

Около 75% опухолей меланомы содержат мутации в гене TERT, которые стимулируют выработку белка и повышают активность теломеразы. Тем не менее, когда ученые мутировали TERT в меланоцитах, они не смогли произвести такие же длинные теломеры, как в опухолях их пациентов. Оказалось, что мутации промотора TERT — это только половина дела.

Имея опыт работы в области биологии рака и новый интерес к теломерам, Паттра Чун-он, доктор медицинских наук, терапевт, получившая докторскую степень в лаборатории Алдера, решила найти недостающее звено между меланомой, мутациями промотора TERT и длинными теломерами.

"Самое интересное в этой истории — это когда Паттра присоединилась к моей лаборатории" — сказал Алдер. "Она связалась со мной и сказала, что интересуется изучением рака. Я сказал ей, что изучаю короткие, а не длинные теломеры. Это продолжалось до тех пор, пока я не понял, что Паттра никогда не примет "нет" за ответ".

Просматривая базы данных мутаций рака, лабораторная группа Алдера ранее обнаружила область связывающего теломеры белка под названием TPP1, который часто мутировал в опухолях меланомы.

Решимость Чун-он в лаборатории окрепла, когда она обнаружила, что мутации в гене, кодирующий TPP1 поразительно похожи на мутации TERT; они были расположены в недавно задокументированной промоторной области (часть гена, запускающая процесс биосинтеза белка) TPP1 и стимулировали продукцию белка. Это было интересно Алдеру, потому что давно известно, что TPP1 стимулирует активность теломеразы.

"Биохимики более чем за десять лет до нас показали, что TPP1 увеличивает активность теломеразы в пробирке, но мы никогда не знали, что это действительно происходит клинически", — сказал он.

Когда Чун-он добавила мутировавшие TERT и TPP1 обратно в клетки, два белка синергически создали отчетливо длинные теломеры, наблюдаемые в опухолях меланомы. TPP1 был недостающим фактором, который искали ученые, и все это время он прятался у всех на виду.

Это открытие изменило то, как ученые понимают начало меланомы, и это сильно поможет для последующей терапии больных. Выявив уникальную для рака систему поддержания теломер, ученые получили новую цель для лечения.

Ранее Фокус писал, как каннабис убивает раковые опухоли и насколько реально использование лекарственной марихуаны в терапии.