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Родители массово жалуются на новое меню для школ и садиков от Клопотенко и Елены Зеленской

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Фото: Facebook | Родители раскритиковали Клопотенко за новое школьное меню

Среди распространенных претензий — пресная и не аппетитная еда, некомпетентность поваров и плохое качество ингредиентов. Шеф-повар уже ответил на критику.

С 1 января в украинских школах и детских садах внедрили новое меню, которое разрабатывалось шеф-поваром Евгением Клопотенко в сотрудничестве с первой леди Еленой Зеленской. Однако многие родители начали негодовать в социальных сетях касательно сытности и качества новых блюд. Соответствующие комментарии появились под постом повара и в группе "Батьки SOS" в Facebook.

Часть недовольных пользователей жалуются, что дети не хотят есть полезную еду и поэтому вынуждены оставаться голодными. Помимо этого родители выразили претензии к совместимости нового меню с детскими пищевыми привычками:

  • "Полезно — это хорошо. Но что делать если ребенок это есть не хочет? Получается что большую часть времени в детском саду ребенок голодный. Потому как еда пресная и не аппетитная. Извините, а гастрит и язву желудка потом кто будет лечить детям и за чей счет?"
  • "Ваши гадские соусы дети не едят, практически никакие соусы не едят маленькие дети, запомните это! Это издевательство над детьми и их родителями, Вы взяли большой грех на душу этими изменениями".
  • "Все без соли, какао без сахара и молока".

Другие утверждают, что повара в школах и садиках некомпетентны, блюда готовятся из некачественных продуктов, а некоторые необходимые для нового меню ингредиенты в учреждения не поставляются:

  • "Оборудования нет. Повара не подготовлены. Завозимая ужасная продукция. Половины из того, что нужно для нового меню, вообще не будут возить. Дорого. Что хотите, то и поступайте".
  • "Сначала оборудуйте сады необходимым оборудованием, научите персонал, адаптируйте меню качественно, а не на скорую руку. А у нас все через ж*пу. И при таком питании я плачу 95 грн в день, за месяц выходит 2100 грн!!! И я понимаю, что мой ребенок не сьедает на эту сумму"
  • "С подругой-воспитательницей разговаривала, она говорит, все в унитаз выкидывают, дети ничего не едят заставить их не имеют права, а дети голодные плачут, что это есть не будут.В обед запивать нечем, никакого компота, чая нет. В рецептуре — добавление яиц в блюда, а яйца не завезли, бо тендер еще не прошел🤣".
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Однако были и те, кто хорошо отзывались о нововведении. По словам комментаторов, их радует, что еда стала более здоровой.

  • "Похоже на саботаж от поваров, Клопотенко представлял полезную и вкусную еду. Но есть и другая сторона, далеко не все дети готовы к этому, потому что нет в семье культуры питания".
  • "В нашей школе (Киев) еда стала намного вкуснее и эстетически привлекательнее. Дети одобрили (а у нас в семье достаточно высокие стандарты питания). Но соли мало".
  • "У наших уже начали менять, дети удивляются фасоли, новым котлетам и вкусному какао В ШКОЛЕ. Смакуют с удовольствием".
  • "А в нашей школе готовят вкусно! Спасибо. Мы и раньше пили не сладкий чай и компот, почти не солим еду. Еда должна быть полезна и вкусна, как у Клопотенко".
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко
новое меню школа, новая меню садик, новое меню клопотенко

В ответ на реакцию на новое меню Клопотенко опубликовал пост, в котором объяснил, почему у ряда родителей возникло недовольство по поводу нового меню. По его словам, рецепты были утверждены при содействии Министерства здравоохранения, а школы получили выбор: либо самим адаптировать свое меню под новые нормы, либо составлять его на основании рецептов, разработанных шеф-поваром.

Клопотенко призвал родителей самостоятельно проверять питание в школах и садиках и сообщать о несоответствии законодательству и технологическим картам в Госпродпотребслужбу через чат-бот в Telegram.

"Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это не корректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно", — заверил повар.

В то же время Клопотенко признал, что некоторые повара в украинских школах и садиках обладают недостаточной квалификацией для того, чтобы начать готовить новые блюда, и поэтому повар со своей командой намерен запустить в феврале-марте этого года специальные тренинги в регионах Украины.

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Клопотенко о реакции на новое меню

Напомним, в обновленном меню увеличили количество мяса и фруктов, а также количество позиций. В то же время было уменьшено количество сахара, хлеба и жаренного.

Также Фокус писал о том, чем кормили детей в школах до реформы.