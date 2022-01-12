Родители массово жалуются на новое меню для школ и садиков от Клопотенко и Елены Зеленской

Среди распространенных претензий — пресная и не аппетитная еда, некомпетентность поваров и плохое качество ингредиентов. Шеф-повар уже ответил на критику.

С 1 января в украинских школах и детских садах внедрили новое меню, которое разрабатывалось шеф-поваром Евгением Клопотенко в сотрудничестве с первой леди Еленой Зеленской. Однако многие родители начали негодовать в социальных сетях касательно сытности и качества новых блюд. Соответствующие комментарии появились под постом повара и в группе "Батьки SOS" в Facebook.

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Часть недовольных пользователей жалуются, что дети не хотят есть полезную еду и поэтому вынуждены оставаться голодными. Помимо этого родители выразили претензии к совместимости нового меню с детскими пищевыми привычками:

"Полезно — это хорошо. Но что делать если ребенок это есть не хочет? Получается что большую часть времени в детском саду ребенок голодный. Потому как еда пресная и не аппетитная. Извините, а гастрит и язву желудка потом кто будет лечить детям и за чей счет?"

"Ваши гадские соусы дети не едят, практически никакие соусы не едят маленькие дети, запомните это! Это издевательство над детьми и их родителями, Вы взяли большой грех на душу этими изменениями".

"Все без соли, какао без сахара и молока".

Другие утверждают, что повара в школах и садиках некомпетентны, блюда готовятся из некачественных продуктов, а некоторые необходимые для нового меню ингредиенты в учреждения не поставляются:

"Оборудования нет. Повара не подготовлены. Завозимая ужасная продукция. Половины из того, что нужно для нового меню, вообще не будут возить. Дорого. Что хотите, то и поступайте".

"Сначала оборудуйте сады необходимым оборудованием, научите персонал, адаптируйте меню качественно, а не на скорую руку. А у нас все через ж*пу. И при таком питании я плачу 95 грн в день, за месяц выходит 2100 грн!!! И я понимаю, что мой ребенок не сьедает на эту сумму"

"С подругой-воспитательницей разговаривала, она говорит, все в унитаз выкидывают, дети ничего не едят заставить их не имеют права, а дети голодные плачут, что это есть не будут.В обед запивать нечем, никакого компота, чая нет. В рецептуре — добавление яиц в блюда, а яйца не завезли, бо тендер еще не прошел🤣".

Однако были и те, кто хорошо отзывались о нововведении. По словам комментаторов, их радует, что еда стала более здоровой.

"Похоже на саботаж от поваров, Клопотенко представлял полезную и вкусную еду. Но есть и другая сторона, далеко не все дети готовы к этому, потому что нет в семье культуры питания".

"В нашей школе (Киев) еда стала намного вкуснее и эстетически привлекательнее. Дети одобрили (а у нас в семье достаточно высокие стандарты питания). Но соли мало".

"У наших уже начали менять, дети удивляются фасоли, новым котлетам и вкусному какао В ШКОЛЕ. Смакуют с удовольствием".

"А в нашей школе готовят вкусно! Спасибо. Мы и раньше пили не сладкий чай и компот, почти не солим еду. Еда должна быть полезна и вкусна, как у Клопотенко".

В ответ на реакцию на новое меню Клопотенко опубликовал пост, в котором объяснил, почему у ряда родителей возникло недовольство по поводу нового меню. По его словам, рецепты были утверждены при содействии Министерства здравоохранения, а школы получили выбор: либо самим адаптировать свое меню под новые нормы, либо составлять его на основании рецептов, разработанных шеф-поваром.

Клопотенко призвал родителей самостоятельно проверять питание в школах и садиках и сообщать о несоответствии законодательству и технологическим картам в Госпродпотребслужбу через чат-бот в Telegram.

"Если в школе уже сейчас отказались полностью от сахара и соли, то это не корректно. Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это означает, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно", — заверил повар.

В то же время Клопотенко признал, что некоторые повара в украинских школах и садиках обладают недостаточной квалификацией для того, чтобы начать готовить новые блюда, и поэтому повар со своей командой намерен запустить в феврале-марте этого года специальные тренинги в регионах Украины.

[ + – ] Клопотенко о реакции на новое меню

Напомним, в обновленном меню увеличили количество мяса и фруктов, а также количество позиций. В то же время было уменьшено количество сахара, хлеба и жаренного.

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