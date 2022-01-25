Шеф-повар Евгений Клопотенко угодил в скандал из-за блюда с краснокнижным животным (фото)

Зоозащитники UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и Госэкоинспекцию, чтобы выяснить, откуда у автора нового школьного меню мясо лося европейского и не нарушает ли шеф-повар украинское законодательство.

Украинского шеф-повара Евгения Клопотенко заподозрили в приготовке лося, который находится в Красной книге. Об этом сообщает гуманистическое движение UAnimals, которое борется за права животных в Украине.

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Блюдо из краснокнижного лося — детали скандала с Евгением Клопотенко

Поводом для обвинений стало интервью Евгения Клопотенко телеведущему Анатолию Анатоличу, в котором шеф-повар рассказывал о блюдах из лося и бобра.

Правозращитники предположили, что подобные блюда нарушают законодательство, поскольку лось находится в Красной книге Украины.

"По факту видео, мы в UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и Госэкоинспекцию с просьбой выяснить, откуда у героя видео появился труп лося и не нарушает ли это закон. Также готовим заявление в полицию", — говорится в сообщении.

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Под одной из публикаций в Facebook, в которой осуждали шеф-повара, Евгений Клопотенко оставил ссылку на поставщика мясной продукции и порекомендовал хейтерам уточнить, откуда у продавца есть по сертификату мясо лося.

Одна из зоозащитниц позже заявила, что шеф-повар подает гостям блюдо из краснокнижного животного, поскольку лось, который есть в наличии, является украинским.

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Блюдо из краснокнижного лося — позиция шеф-повара Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко в Facebook объяснил, что если на кухне он работает с мясом — на стол клиентам попадают блюда только из фермерской продукции. Шеф-повар также признал, что в его ресторане есть мясо дичи, которое он получает только от официальных поставщиков, работающих исключительно в рамках закона.

"Поставщики имеют договорные отношения с фермерскими хозяйствами. Поэтому и бобер, и кабан, которых я использую – фермерские. Призываю всех сознательно относиться к продуктам и информации, с которой взаимодействуете", — добавил Евгений Клопотенко, объясняя ситуацию с блюдом из лося.

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Издание "Маяк" обратилось к поставщику, контакты которого в Facebook обнардовал Евгений Клопотенко. Компания заявила, что пока нет возможности заказать мясо лося, поскольку для такого вида продажи нет соответствующего разрешения.

Напомним, лось с конца 2017 года находится в Красной книге Украины. По данным Минэкологии, за последнее время в стране в несколько раз снизилась популяция животного. В 2018 году Окружной административный суд исключил лося европейского из Красной книги, на что Министерство экологии подало апелляцию и выграло ее через год.

Также в 2017 году тогдашний министр экологии Остап Семерак подписал документ, который вводил запрет на охоту на лося европейского в течение следующих 25 лет.

Ранее первая леди Елена Зеленская в комментарии Фокусу рассказывала, какие особенности нового школьного меню, которое было разработано при содействии шеф-повара Евгения Клопотенко.﻿