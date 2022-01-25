Шеф-кухар Євген Клопотенко потрапив у скандал через страву з червонокнижною твариною (фото)

Зоозахисники UAnimals направили запит до Держпродспоживслужби та Держекоінспекції, щоб з'ясувати, звідки у автора нового шкільного меню м'ясо лося європейського та чи не порушує шеф-кухар українське законодавство.

Українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка запідозрили у приготуванні лося, що знаходиться у Червоній книзі. Про це повідомляє гуманістичний рух UAnimals, який виборює права тварин в Україні.

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Страва з червонокнижного лося — деталі скандалу з Євгеном Клопотенко

Приводом для звинувачень стало інтерв'ю Євгена Клопотенка телеведучому Анатолію Анатолічу, в якому шеф-кухар розповідав про страви з лося та бобра.

Правоохоронці припустили, що такі страви порушують законодавство, оскільки лось знаходиться у Червоній книзі України.

"За фактом відео, ми в UAnimals направили запит до Держпродспоживслужби та Держекоінспекції з проханням з'ясувати, звідки у героя відео з'явився труп лося і чи це не порушує закон. Також готуємо заяву в поліцію", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Євген Клопотенко готує страви з червонокнижної тварини

Під однією з публікацій у Facebook, в якій засуджували шеф-кухаря, Євген Клопотенко залишив посилання на постачальника м'ясної продукції та порекомендував хейтерам уточнити, звідки у продавця є по сертифікату м'ясо лося.

Одна із зоозахисниць пізніше заявила, що шеф-кухар подає гостям страву з червонокнижної тварини, оскільки лось, який у наявності, є українським.

[ + – ] Євгена Клопотенка звинуватили у приготуванні страв із червонокнижної тварини

Страва з червонокнижного лося — позиція шеф-кухаря Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко у Facebook пояснив, що якщо на кухні він працює з м'ясом — на стіл клієнтам потрапляють страви лише із фермерської продукції. Шеф-кухар також визнав, що в ресторані є м'ясо дичини, яке він отримує тільки від офіційних постачальників, які працюють виключно у межах закону.

"Постачальники мають договірні відносини з фермерськими господарствами. Тому і бобер, і кабан, яких я використовую – фермерські. Закликаю всіх свідомо ставитись до продуктів та інформації, з якою взаємодієте", — додав Євген Клопотенко, пояснюючи ситуацію із стравою з лося.

[ + – ] Євген Клопотенко пояснив ситуацію із стравою із серця лося

Видання "Маяк" звернулося до постачальника, контакти якого у Facebook виклав Євген Клопотенко. Компанія заявила, що поки що немає можливості замовити м'ясо лося, оскільки для такого виду продажу немає відповідного дозволу.

Нагадаємо, лось з кінця 2017 року знаходиться у Червоній книзі України. За даними Мінекології, останнім часом у країні у кілька разів знизилася популяція тварини. У 2018 році Окружний адміністративний суд виключив лося європейського з Червоної книги, на що Міністерство екології подало апеляцію та виграло її через рік.

Також у 2017 році тодішній міністр екології Остап Семерак підписав документ, який вводив заборону на полювання на лося європейського протягом наступних 25 років.

Раніше перша леді Олена Зеленська в коментарі Фокусу розповідала, які особливості нового шкільного меню, яке було розроблене за сприяння шеф-кухаря Євгена Клопотенка.