Лимонний пудинг: рецепт найніжнішого десерту до чаю
Пудінг виходить легким та повітряним. При подачі його можна прикрасити гілочками м'яти.
Лимонний пудинг — це випічка для тих, хто любить ніжний цитрусовий аромат і не менш ніжний смак лимона. Приготуйте його, і навіть звичайне чаювання перетвориться на свято. Рецептом приготування десерту поділилися у блозі "Кулінарія".
Лимонний пудинг
Інгредієнти:
- борошно — 60 г;
- лимонний сік – 2 ст. л;
- цедра лимона – 1/2 ч. л;
- олія вершкове – 30 г;
- цукор – 60 г;
- яйце – 1 шт;
- молоко – 100 мл.
Спосіб приготування:
Вершкове масло, нагріте до кімнатної температури, збити з цукром і жовтком. Додати сік і цедру лимона, знову все збити, потім ввести просіяне борошно.
Збиваючи, поступово влити молоко і продовжити збивати, доки маса не стане однорідною.
Окремо збити білок, після чого викласти його в основну масу та перемішати.
Форми змастити тонким шаром вершкового масла і перекласти туди тісто. Поставити їх у високу форму, до половини налити в неї окріп. Відправити пудинг у духовку, розігріту до 180 градусів, і випікати до легкої рум'яної скоринки та стійкості пудингу приблизно 20 хвилин.
Відкрити дверцята духовки, але відразу форми не діставати, дати пудингу трохи охолонути.
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