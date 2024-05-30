Тирамісу без яєць із маскарпоне та йогуртом: рецепт найніжнішого десерту

Щоб десерт добре просочився, після приготування відправте його на 5-6 годин у холодильник.

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Тирамісу — класичний італійський десерт, що полюбився всьому світу, і українці — не виняток. Рецептів їх приготування існує чимало, і сьогодні ми хочемо поділитися з вами способом, як зробити ці ласощі без яєць із маскарпоне та йогуртом. Цим рецептом поділилися в блозі "Кулінарна книга".

Тирамісу без яєць із маскарпоне та йогуртом

Інгредієнти:

печиво савоярді — 150 г;

сир маскарпоне — 250 г;

густий натуральний йогурт 8-10% — 300 г;

цукрова пудра — 50 г;

кава — 300 мл;

какао — 2 ст. л;

алкоголь до кави (за бажанням) — 40 мл.

Спосіб приготування:

Для крему з'єднати густий йогурт, маскарпоне та цукрову пудру. Можна додати ванілін або ванільний цукор за смаком. Перемішати масу спочатку лопаткою, а потім міксером на мінімальній швидкості не більше 1-2 хвилин.

Занурювати печиво в охолоджену свіжозварену каву по обидва боки не довше ніж на секунду і викладати на дно форми.

Далі — шар крему, розрівняти його. Знову викласти шар змоченого в каві печива і решту крему зверху. Рівномірно розподілити крем і відправити десерт у холодильник мінімум на 5-6 годин для настоювання.

Перед подачею посипати какао. Можна використовувати дрібно натертий шоколад.

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