Тирамісу без яєць із маскарпоне та йогуртом: рецепт найніжнішого десерту
Щоб десерт добре просочився, після приготування відправте його на 5-6 годин у холодильник.
Тирамісу — класичний італійський десерт, що полюбився всьому світу, і українці — не виняток. Рецептів їх приготування існує чимало, і сьогодні ми хочемо поділитися з вами способом, як зробити ці ласощі без яєць із маскарпоне та йогуртом. Цим рецептом поділилися в блозі "Кулінарна книга".
Тирамісу без яєць із маскарпоне та йогуртом
Інгредієнти:
- печиво савоярді — 150 г;
- сир маскарпоне — 250 г;
- густий натуральний йогурт 8-10% — 300 г;
- цукрова пудра — 50 г;
- кава — 300 мл;
- какао — 2 ст. л;
- алкоголь до кави (за бажанням) — 40 мл.
Спосіб приготування:
Для крему з'єднати густий йогурт, маскарпоне та цукрову пудру. Можна додати ванілін або ванільний цукор за смаком. Перемішати масу спочатку лопаткою, а потім міксером на мінімальній швидкості не більше 1-2 хвилин.
Занурювати печиво в охолоджену свіжозварену каву по обидва боки не довше ніж на секунду і викладати на дно форми.
Далі — шар крему, розрівняти його. Знову викласти шар змоченого в каві печива і решту крему зверху. Рівномірно розподілити крем і відправити десерт у холодильник мінімум на 5-6 годин для настоювання.
Перед подачею посипати какао. Можна використовувати дрібно натертий шоколад.
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