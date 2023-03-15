Тістечко "Тірамісу" за 10 хвилин: простий рецепт популярного десерту
Тістечка виходять не гірше, ніж оригінальний десерт.
Тірамісу — один із найпопулярніших італійських десертів, який прижився в українських господарок і полюбився за свій ніжний та вишуканий смак. Пропонуємо сьогодні приготувати тірамісу у вигляді тістечок за рецептом блогерки під ніком "Крістіна не ПП". Це не займе багато часу, а результат вийде нічим не гірше, ніж класична варіація десерту, до складу якого входять сир маскарпоне, кава, курячі яйця, цукор і печиво савоярді.
Тістечко "Тірамісу"
Інгредієнти:
- печиво савоярді — 1,5 пачки;
- кава — 60 мл;
- сир маскарпоне — 100 г;
- шоколадна паста Nutella;
- какао.
Спосіб приготування:
Печиво савоярді подрібнити на крихту. Це можна зробити руками або використати блендер. Крихту, що вийшла, висипати в глибоку миску, туди ж влити теплу каву, перемішати. Потім у масу ввести сир маскарпоне і знову все добре перемішати до максимально однорідної маси.
З маси, що вийшла, сформувати кульки, сплющити їх у коржик, в центр якого викласти шоколадну пасту та заліпити подібно до пиріжка, а потім скатати в кульку. Обваляти тістечко в какао і викласти на блюдо. Простий, ситний і дуже смачний десерт готовий. Він ідеальний до чаю, кави та просто як частування.
Раніше Фокус писав, як приготувати "Тірамісу" з млинців.