Пирожное "Тирамису" за 10 минут: простой рецепт популярного десерта

Пирожные получаются не хуже, чем оригинальный десерт.

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Тирамису – один из самых популярных итальянских десертов, который прижился у украинских хозяек и полюбился за свой нежный и изысканный вкус. Предлагаем сегодня приготовить тирамису в виде пирожных по рецепту блогера под ником "Кристина не ПП". Это не займет много времени, а результат получится ничем не хуже, чем классическая вариация десерта, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе, куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

Пирожное "Тирамису"

Ингредиенты:

печенье савоярди – 1,5 пачки;

кофе – 60 мл;

сыр маскарпоне – 100 гр;

шоколадная паста Nutella;

какао.

Способ приготовления:

Печенье савоярди измельчить в крошку. Это можно сделать руками или использовать блендер. Получившуюся крошку высыпать в глубокую миску, туда же влить теплый кофе, перемешать. Затем в массу ввести сыр маскарпоне и снова все хорошо перемешать до максимально однородной массы.

Из получившейся массы сформировать шарики, сплющить их в лепешку, в центр которой выложить шоколадную пасту и залепить по подобию пирожка, а затем скачать в шарик. Обвалять пирожное в какао и выложить на блюдо. Простой, сытный и очень вкусный десерт готов. Он идеален к чаю, кофе и просто как угощение.

Ранее Фокус писал, как приготовить "Тирамису" из блинов.