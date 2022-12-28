Пальчики оближешь: рецепт блинного торта "Тирамису"
Для торта можно взять клубнику, малину или другие ягоды или фрукты.
Тирамису – один из самых вкусных и нежных десертов, приготовление которого занимает определенное время. Однако его можно приготовить по более простому рецепту из блога "Сборник рецептов", добавив ему ягодные нотки.
Блинный торт "Тирамису" с ягодами
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт;
- Сахар — 2 ст. л;
- Молоко – 450-500 мл;
- Мука – 6 ст. л;
- Подсолнечное масло – 2 ст. л;
- Сливочное масло;
- Кофе – 2 ст. л;
- Вода – 100 мл;
- Маскарпоне – 350 гр;
- Сливки (от 33%) – 200 мл;
- Сахарная пудра;
- Клубника, малина или другие любимые ягоды;
- Какао-порошок.
Способ приготовления:
В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и перемешать. Туда же влить половину молока, а затем всыпать просеянную муку. Все хорошо перемешать и вылить оставшееся молоко и растительное масло. Блины выпекать на раскаленной сковородке, смазывая каждый блин сливочным маслом.
Для такого тортика необходимо приготовить пропитку. В сотейник всыпать растворимый кофе и влить воду, варить до закипания.
Для крема в емкость с маскарпоне влить сливки и взбить миксером, добавив сахарную пудру.
Далее следует сборка торта. На дно блюда положить два блинчика, смазать верхний пропиткой, а сверху – кремом, поверх которого выложить клубнику, порезанную на пластинки. Повторять так каждый слой, используя по два блинчика.
Готовый торт смазать со всех сторон кремом и украсить его по своему вкусу.
Напомним, как приготовить оригинальный "Тирамису".