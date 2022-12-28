Пальчики оближешь: рецепт блинного торта "Тирамису"

Для торта можно взять клубнику, малину или другие ягоды или фрукты.

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Тирамису – один из самых вкусных и нежных десертов, приготовление которого занимает определенное время. Однако его можно приготовить по более простому рецепту из блога "Сборник рецептов", добавив ему ягодные нотки.

Блинный торт "Тирамису" с ягодами

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт;

Сахар — 2 ст. л;

Молоко – 450-500 мл;

Мука – 6 ст. л;

Подсолнечное масло – 2 ст. л;

Сливочное масло;

Кофе – 2 ст. л;

Вода – 100 мл;

Маскарпоне – 350 гр;

Сливки (от 33%) – 200 мл;

Сахарная пудра;

Клубника, малина или другие любимые ягоды;

Какао-порошок.

Способ приготовления:

В глубокую миску вбить яйца, добавить сахар и перемешать. Туда же влить половину молока, а затем всыпать просеянную муку. Все хорошо перемешать и вылить оставшееся молоко и растительное масло. Блины выпекать на раскаленной сковородке, смазывая каждый блин сливочным маслом.

Для такого тортика необходимо приготовить пропитку. В сотейник всыпать растворимый кофе и влить воду, варить до закипания.

Для крема в емкость с маскарпоне влить сливки и взбить миксером, добавив сахарную пудру.

Далее следует сборка торта. На дно блюда положить два блинчика, смазать верхний пропиткой, а сверху – кремом, поверх которого выложить клубнику, порезанную на пластинки. Повторять так каждый слой, используя по два блинчика.

Готовый торт смазать со всех сторон кремом и украсить его по своему вкусу.

Напомним, как приготовить оригинальный "Тирамису".