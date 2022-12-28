Пальчики оближеш: рецепт млинцевого торта "Тирамісу"
Для торта можна взяти полуницю, малину чи інші ягоди або фрукти.
Тирамісу — один із найсмачніших і ніжних десертів, приготування якого займає певний час. Однак його можна приготувати за простішим рецептом з блогу "Збірка рецептів", додавши йому ягідні нотки.
Млинцевий торт "Тирамісу" з ягодами
Інгредієнти:
- Яйця — 2 шт.;
- Цукор — 2 ст. л.;
- Молоко — 450–500 мл;
- Борошно — 6 ст. л.;
- Соняшникова олія — 2 ст. л.;
- Вершкове масло;
- Кава — 2 ст. л.;
- Вода — 100 мл;
- Маскарпоне — 350 г;
- Вершки (від 33%) — 200 мл;
- Цукрова пудра;
- Полуниця, малина чи інші улюблені ягоди;
- Какао-порошок.
Спосіб приготування:
У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і перемішати. Туди ж влити половину молока, а потім всипати просіяне борошно. Все добре перемішати й вилити молоко і рослинну олію, що залишилося. Млинці випікати на розпеченій сковорідці, змащуючи кожен млинець вершковим маслом.
Для такого тортика необхідно приготувати просочення. У сотейник всипати розчинну каву і влити воду, варити до закипання.
Для крему в місткість із маскарпоне влити вершки та збити міксером, додавши цукрову пудру.
Далі йде складання торта. На дно страви покласти два млинці, змастити верхнім просоченням, а зверху — кремом, поверх якого викласти полуницю, порізану на пластинки. Повторювати так кожен шар, використовуючи по два млинці.
Готовий торт змастити з усіх боків кремом та прикрасити його на свій смак.
Нагадаємо, як приготувати оригінальний "Тирамісу".