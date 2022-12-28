Пальчики оближеш: рецепт млинцевого торта "Тирамісу"

Для торта можна взяти полуницю, малину чи інші ягоди або фрукти.

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Тирамісу — один із найсмачніших і ніжних десертів, приготування якого займає певний час. Однак його можна приготувати за простішим рецептом з блогу "Збірка рецептів", додавши йому ягідні нотки.

Млинцевий торт "Тирамісу" з ягодами

Інгредієнти:

Яйця — 2 шт.;

Цукор — 2 ст. л.;

Молоко — 450–500 мл;

Борошно — 6 ст. л.;

Соняшникова олія — 2 ст. л.;

Вершкове масло;

Кава — 2 ст. л.;

Вода — 100 мл;

Маскарпоне — 350 г;

Вершки (від 33%) — 200 мл;

Цукрова пудра;

Полуниця, малина чи інші улюблені ягоди;

Какао-порошок.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбити яйця, додати цукор і перемішати. Туди ж влити половину молока, а потім всипати просіяне борошно. Все добре перемішати й вилити молоко і рослинну олію, що залишилося. Млинці випікати на розпеченій сковорідці, змащуючи кожен млинець вершковим маслом.

Для такого тортика необхідно приготувати просочення. У сотейник всипати розчинну каву і влити воду, варити до закипання.

Для крему в місткість із маскарпоне влити вершки та збити міксером, додавши цукрову пудру.

Далі йде складання торта. На дно страви покласти два млинці, змастити верхнім просоченням, а зверху — кремом, поверх якого викласти полуницю, порізану на пластинки. Повторювати так кожен шар, використовуючи по два млинці.

Готовий торт змастити з усіх боків кремом та прикрасити його на свій смак.

Нагадаємо, як приготувати оригінальний "Тирамісу".