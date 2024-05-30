Тирамису без яиц с маскарпоне и йогуртом: рецепт нежнейшего десерта

Чтобы десерт хорошо пропитался, после приготовления отправьте его на 5-6 часов в холодильник.

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Тирамису – классический итальянский десерт, полюбившийся всему миру, и украинцы – не исключение. Рецептов их приготовления существует немало, и сегодня мы хотим поделиться с вами способом, как сделать это лакомство без яиц с маскарпоне и йогуртом. Этим рецептом поделились в блоге "Кулинарная книга".

Тирамису без яиц с маскарпоне и йогуртом

Ингредиенты:

печенье савоярди – 150 гр;

сыр маскарпоне – 250 гр;

густой натуральный йогурт 8-10% – 300 гр;

сахарная пудра – 50 гр;

кофе – 300 мл;

какао – 2 ст. л;

алкоголь к кофе (по желанию) – 40 мл.

Способ приготовления:

Для крема соединить густой йогурт, маскарпоне и сахарную пудру. Можно добавить ванилин или ванильный сахар по вкусу. Перемешать массу сначала лопаткой, а затем миксером на минимальной скорости не больше 1-2 минут.

Окунать печенье в охлажденный свежесваренный кофе с обеих сторон не дольше секунды и выкладывать на дно формы.

Далее – слой крема, разровнять его. Снова выложить слой смоченного в кофе печенья и оставшийся крем сверху. Равномерно распределить крем и отправить десерт в холодильник минимум на 5-6 часов для настаивания.

Перед подачей посыпать какао. Можно использовать мелко натертый шоколад.

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