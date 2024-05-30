Тирамису без яиц с маскарпоне и йогуртом: рецепт нежнейшего десерта
Чтобы десерт хорошо пропитался, после приготовления отправьте его на 5-6 часов в холодильник.
Тирамису – классический итальянский десерт, полюбившийся всему миру, и украинцы – не исключение. Рецептов их приготовления существует немало, и сегодня мы хотим поделиться с вами способом, как сделать это лакомство без яиц с маскарпоне и йогуртом. Этим рецептом поделились в блоге "Кулинарная книга".
Тирамису без яиц с маскарпоне и йогуртом
Ингредиенты:
- печенье савоярди – 150 гр;
- сыр маскарпоне – 250 гр;
- густой натуральный йогурт 8-10% – 300 гр;
- сахарная пудра – 50 гр;
- кофе – 300 мл;
- какао – 2 ст. л;
- алкоголь к кофе (по желанию) – 40 мл.
Способ приготовления:
Для крема соединить густой йогурт, маскарпоне и сахарную пудру. Можно добавить ванилин или ванильный сахар по вкусу. Перемешать массу сначала лопаткой, а затем миксером на минимальной скорости не больше 1-2 минут.
Окунать печенье в охлажденный свежесваренный кофе с обеих сторон не дольше секунды и выкладывать на дно формы.
Далее – слой крема, разровнять его. Снова выложить слой смоченного в кофе печенья и оставшийся крем сверху. Равномерно распределить крем и отправить десерт в холодильник минимум на 5-6 часов для настаивания.
Перед подачей посыпать какао. Можно использовать мелко натертый шоколад.
Читайте также:
Пальчики оближешь: рецепт блинного торта "Тирамису"
Пирожное "Тирамису" за 10 минут: простой рецепт популярного десерта