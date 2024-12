Не только с корицей: 7 причин пить кофе с куркумой для похудения

Кофе не только помогает взбодриться утром и повысить уровень энергии на протяжении дня, но еще и эффективен в похудении повышении веса и нормализации пищеварения. Для всех тих преимуществ нужно добавить в напиток куркуму.

Кофе – популярный напиток, с которого многие люди любят начинать свой день. Люди, которые регулярно употребляют кофеин, отмечают, что он помогает им оставаться внимательными и улучшать концентрацию. Если вы относитесь к этой группе людей, есть еще одна версия кофе, которую вы должны попробовать — это кофе с куркумой. Куркума — специя желтого цвета, насыщенная антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, при смешивании с кофе превращается в мощный продукт. Этот напиток сочетает в себе полезные свойства этих двух суперпродуктов, широко употребляемых в разных частях мира. Независимо от того, хотите ли вы разнообразить вкус своего кофе или пытаетесь похудеть, вы должны попробовать этот вкусный и полезный напиток. Об этом пишет Health Shots.

Кофе с куркумой — это напиток, ориентированный на здоровье, который сочетает в себе крепкий вкус и бодрящие свойства кофе с лечебными свойствами золотисто-желтой специи — куркумы. "Куркума содержит куркумин, мощное биологически активное соединение с противовоспалительными, антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами", — говорит диетолог Варша Гори.

В сочетании с кофе эта комбинация создает успокаивающий и ароматный напиток, обеспечивающий как утренний заряд энергии, так и множество преимуществ для здоровья.

Противовоспалительный эффект

Фото: Freepik

Куркумин в куркуме помогает уменьшить воспаление во всем организме. Противовоспалительный эффект является важной особенностью куркумина, согласно исследованию, опубликованному в журнале Drug Design, Development And Therapy в 2021 году. Кроме того, кофе может проявлять антиоксидантные и противовоспалительные свойства, согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале Nutrients. Это может быть полезно для лечения таких состояний, как артрит и болезненность мышц.

Высокое содержание антиоксидантов

И куркума, и кофе богаты антиоксидантами. "Кофе содержит хлорогеновую кислоту, которая нейтрализует свободные радикалы", — говорит диетолог. Куркумин обладает антиоксидантной активностью, которая может снизить уровень окислительного стресса, согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Antioxidants. Эта мощная комбинация поддерживает восстановление клеток и может снизить риск преждевременного старения.

Повышение иммунитета

Куркума веками использовалась в Аюрведе для укрепления иммунитета. "Антибактериальные, противовирусные и противогрибковые свойства куркумы делают ее отличным домашним средством для борьбы с инфекциями, простудой и сезонным гриппом", — говорит эксперт. Что касается кофе, то он играет роль в укреплении иммунной системы благодаря наличию таких соединений, как хлорогеновые кислоты и кафестол, согласно исследованию, опубликованному в журнале Trends in Food Science & Technology в 2021 году.

Улучшение пищеварения

Фото: Pixabay

Куркума стимулирует выработку желчи, что способствует расщеплению жиров и способствует более гладкому пищеварению. "В сочетании с кофе она может помочь при проблемах с желудком, таких как вздутие живота и несварение желудка, сохраняя при этом здоровье кишечника", — говорит Гори.

Улучшение здоровья мозга

"Кофеин в кофе улучшает концентрацию внимания и бдительность, в то время как куркумин помогает предотвратить нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, уменьшая воспаление мозга и окислительный стресс", — говорит диетолог. Вместе они могут улучшить память, настроение и общую когнитивную функцию.

Здоровье кожи

Противовоспалительные и антибактериальные свойства куркумы могут уменьшить прыщи, успокоить покраснения и даже выровнять тон кожи. "Кофе, как известно, улучшает кровообращение, усиливает доставку питательных веществ к клеткам кожи, что приводит к сиянию кожи", — отмечает Гори.

Способствует похудению

Фото: Freepik

Кофе с куркумой помогает снизить количество жира в организме. Потребление куркумина может значительно снизить массу тела, согласно исследованию, опубликованному в Frontiers in Pharmacology в 2019 году. Точно так же кофеин в кофе может способствовать снижению веса и жира в организме, согласно исследованию 2018 года, опубликованному в журнале Critical Reviews In Food Science and Nutrition.

Напомним, 7 жиросжигающих чаев, которые помогут сбросить лишний вес.

Ранее Фокус писал о том, какие 5 простые утренние привычки помогут быстро привести фигуру в порядок и сбросить вес.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту